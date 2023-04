Joaquin Phoenix sviene sul set durante le riprese: “Ho capito che era grave” Il regista Ari Aster racconta l’inconveniente in cui è incappato l’attore durante le riprese del film In Beau Is Afraid: “è svenuto nel take di qualcun altro, non era inquadrato e li stava aiutando, è rimasto fin quando non è svenuto”.

A cura di Andrea Parrella

Il sequel di Joker non è il solo film all'orizzonte per Joaquin Phoenix. L'attore premio Oscar sarà nelle prossime settimane in sala in America con Beau is Afraid, film diretto da Ari Aster di cui è protagonista, la cui lavorazione è stato anche luogo per un inconveniente inaspettato per l'attore. Come ha raccontato lo stesso regista, che ha sorpreso i fan di un cinema di New York con una proiezione del suo nuovo film, l'horror surrealista in arrivo negli Stati Uniti il prossimo 21 aprile ha messo a dura prova Joaquin Phoenix, che durante le riprese è addirittura svenuto.

Questo il racconto fatto da Aster alla platea, convinta che avrebbe assistito a un suo vecchio film per poi scoprire si trattasse di una proiezione a sorpresa del film con Phoenix: "C’era una scena molto intensa per Patti [LuPone, che interpreta la madre nel film], lui non era coinvolto ma ad un certo punto è caduto fuori dall’inquadratura". Il regista ha quindi raccontato di essersi inizialmente infastidito per il fatto che una buona scena fosse stata rovinata, ma poi ha capito la serietà del momento:

Sono andato a vedere e Joaquin era collassato. Ho capito che era grave perché stava permettendo alle persone di toccarlo, erano chine su di lui e lui le lasciava fare. Il punto è che è svenuto nel take di qualcun altro, non era inquadrato e li stava aiutando, è rimasto fin quando non è svenuto. È molto poetico che sia collassato nella scena di qualcun altro.

In Beau Is Afraid Phoenix interpreta un uomo ossessionato dalle sue paure e in viaggio per raggiungere la casa della madre. Ari Aster ha definito il film "il Signore degli Anelli, ma ebreo", durante la proiezione speciale a sorpresa che è stata seguita da un dibattito moderato da Emma Stone.

Nel cast del film, oltre ai due già citati, troveremo anche Nathan Lane, Amy Ryan, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Denis Ménochet, Hayley Squires, Michael Gandolfini, Armen Nahapetian, Zoe Lister-Jones e Richard Kind.