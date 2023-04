Joker 2, due nuove immagini di Lady Gaga e Joaquin Phoenix: “Le riprese sono terminate” Il regista annuncia con due nuove foto ufficiali la fine delle riprese: “Grazie a questi due e alla migliore troupe che l’industria possa mai avere”. Diffusi in rete video rubati dal set: torna anche l’iconica scena delle scale.

Todd Phillips, il regista di Joker: Folie à Deux, ha condiviso due nuove immagini di Lady Gaga e Joaquin Phoenix nei rispettivi ruoli di Harley Quinn e Joaquin Phoenix per annunciare la fine ufficiale delle riprese. "That's a wrap!", come si dice nel gergo: le riprese sono terminate. Nel suo post, i ringraziamenti per i suoi attori e per tutta la troupe – la migliore che l'industria ha da offrire, ha dichiarato.

Le nuove foto

Due foto. La prima di Lady Gaga, semi truccata e nella stessa ascensore dello stabile in cui abita Arthur Fleck, presumibilmente pronta a rivestire il ruolo di Harley Quinn. Lo scatto, infatti, sembra richiamare proprio la sequenza che precede l'iconica scena della scale (scena che è stata anche ripetuta dai due, come mostrano i video amatoriali presenti in rete). Poi c'è uno scatto di Arthur Fleck/Joaquin Phoenix in una delle sue pose che suggeriscono desolazione e disperazione.

Il post di Todd Phillips

Il regista Todd Phillips ha ufficializzato la fine delle riprese con queste due foto e con un messaggio nel quale ringrazia i due primi attori e l'intero cast, oltre alla "migliore troupe" possibile. L'annuncio di fine riprese si accompagna anche a un'altra fase del film adesso iniziata: la fase di montaggio. Infatti, Todd Phillips ci scherza su: "Sto per strisciare in una grotta ora".

Abbiamo finito. Grazie a questi due (e a tutto il cast) e alla MIGLIORE troupe che l'industria cinematografica ha da offrire. Da cima a fondo. Sto per strisciare in una grotta ora (edit room) per mettere tutto insieme.

I video leak in rete

Proprio negli ultimi giorni, sono apparsi numerosi video rubati dal set e pubblicati sui social media. Su tutti, un video mostra la scena iconica delle scale, quella del primo film, che viene evidentemente ripresa anche nel sequel in quella che dovrebbe essere, per l'appunto, una "Folie à Deux", una follia a due. Joker e Harley Quinn ballano sulle scale, mentre il personaggio di Lady Gaga canta, si abbracciano, sembrano quasi baciarsi, fino all'arrivo della polizia.