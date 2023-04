La dieta di Joaquin Phoenix per Joker: “Ho perso più di 20 chili in tre mesi, quasi impazzivo” Per interpretare il personaggio di Joker nell’omonimo film, Joaquin Phoenix ha dovuto perdere 23.6 chili in tre mesi. Un regime alimentare piuttosto restrittivo, che ha avuto pesanti ripercussioni psicologiche e fisiche: “Inizi davvero a impazzire”.

A cura di Elisabetta Murina

23.6 chili in tre mesi. É questo il peso che Joaquin Phoenix ha dovuto perdere, nel 2019, per interpretare il personaggio di Joker nell'omonimo film. Un regime alimentare piuttosto restrittivo, che ha avuto pesanti ripercussioni psicologiche e anche fisiche, come raccontato dalla rivista Insider.

Il regime alimentare di Phoenix per Joker

Per vestire i panni di Joker, l'attore ha perso più di 20 chili. Un'impresa che ha avuto ricadute non solo sul suo corpo, ma anche sulla sua mente, tanto da fargli sviluppare una vera e propria ossessione per il cibo. Alla rivista Insider, ha raccontato che in quel periodo cercava di evitare relazioni sociali e persino la televisione per non cadere in tentazioni. "Inizi davvero a impazzire quando perdi quella quantità di peso in così poco tempo. Ho avuto ripercussioni importanti sulla mia psiche, molto utili per la mia interpretazione", ha spiegato Phoenix, precisando che si è trattato solo di un periodo limitato e in ogni caso sempre sotto controllo di un nutrizionista, lo stesso che l'ha aiutato a perdere peso per The Master. L'esperto gli ha permesso di mangiare solo mele, lattuga, aspargi e fagiolini al vapore.

Quando esce il sequel di Joker

Phoenix sarà protagonista anche del sequel di Joker: Folie à Deux, di cui sono da poco terminate le riprese. Al suo fianco Lady Gaga, nei panni di Harley Quinn. Il regista Todd Phillips ha rivelato la data di uscita nelle sale del film, cioè il 4 ottobre 2024. La trama per il momento rimane ancora un mistero e, a parte qualche foto dal set, non si conoscono molti dettagli riguardo alla direzione che prenderà la storia. Il finale del primo film era rimasto aperto, con il protagonista "liberato" dal clima di ribellione e caos sociale che lui stesso aveva generato uccidendo il conduttore tv (Robert De Niro) in diretta televisiva.