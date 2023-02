Piccole donne: cast, trama e personaggi del film di Greta Gerwig Nel 2020 è uscito il film di Piccole Donne, diretto da Greta Erwig e trasposizione cinematografica del famoso romanzo di Louisa May Alcott del 1908. Nel cast ci sono Meryl Streep, Emma Watson, Timothée Chalamet e Florence Pugh.

A cura di Redazione Spettacolo

Greta Gerwig (Lady Bird) ha portato al cinema la sua versione di Piccole donne, adattamento per il grande schermo del famoso romanzo di Louisa May Alcott del 1908. Il film è ambientato durante la Guerra di Secessione americana: il signor March deve ripartire per il fronte e così lascia il timone della famiglia a sua moglie che dovrà badare alle loro quattro figlie, Meg, Jo, Beth e Amy. Nel cast ci sono Meryl Streep, Emma Watson, Timothée Chalamet, Florence Pugh e tanti altri. Il film ha ricevuto sei nomination agli Oscar 2020, tra cui quella per il miglior film e miglior attrice protagonista. Ha vinto però solo gli Oscar per i costumi.

La trama di Piccole Donne di Greta Gerwing

Siamo nel 1860, durante la Guerra di Secessione americana, il signor March deve ripartire per il fronte e, così, lascia il timone della famiglia a sua moglie che dovrà badare alle loro quattro figlie, molto diverse tra loro. Quando il padre torna dalla guerra, le sorelle cominciano a disperdersi: Amy vola in Europa; Jo, la più ribelle, inizialmente parte per New York (dove conosce l’insegnante di tedesco Friedrich Bhaer) ma il destino la farà tornare a casa per spronare le sue sorelle a dare sfogo al loro talento e ad inseguire i propri sogni.

Il cast: attori e personaggi

Saoirse Ronan (Jo March) con la Gerwig ha già girato Ladybird e la sua performance le è valsa una nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista. Emma Watson interpreta il personaggio di Meg March, ruolo che inizialmente avrebbe dovuto essere di Emma Stone, mentre Florenche Pugh è Amy March e l'abbiamo vista nel 2020 in Black Widow. Eliza Scanlen (Beth March) è nota per le serie tv Home and Away e Sharp Objects. Il resto del cast comprende: Laura Dern (Marmee March), Timothée Chalamet (Theodore "Laurie" Laurence), Meryl Streep (zia March), Louis Garrel (Friedrich Bhaer), James Norton (John Brooke), Bob Odenkirk (Mr. March), Chris Cooper (Mr. Laurence), Tracy Letts (Mr. Dashwood), Abby Quinn (Annie Moffat) e Jayne Houdyshell (Hannah).

Il libro che ha ispirato il film di Greta Gerwig

Il film è ispirato al libro scritto da Louisa May Alcott, pubblicato inizialmente negli Stati Uniti in due volumi, il primo nel 1868 e il secondo nell'anno successivo, prima di essere unito in uno unico nel 1880 con qualche piccola modifica nel testo. Il romanzo, uno dei più amati della letteratura italiana e non solo, è la storia di formazione delle quattro sorelle March, cioè Meg, Jo, Beth e Amy, che vivono la loro adolescenza, crescono e diventano adulte.