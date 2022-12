Natale a tutti i costi con Christian De Sica: trama, cast e quando esce su netflix Natale a tutti i costi è il nuovo film di Natale con Christian De Sica, il primo prodotto e pubblicato in esclusiva su Netflix. Disponibile in piattaforma dal 19 dicembre.

Natale a tutti i costi è il nuovo film di Natale con Christian De Sica, il primo prodotto e pubblicato in esclusiva su Netflix. Il film sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma a partire dal 19 dicembre. A differenza dai precedenti film, questo non è un cinepanettone ma una vera e propria commedia natalizia che vede nel cast, oltre a Christian De Sica, anche Angela Finocchiaro, Claudio Colica e Dharma Mangia Woods. Il film, tratto liberamente dalla commedia francese Mes Très Chers Enfants, racconta la storia di due genitori che per trascorrere le vacanze di Natale con i figli sempre sfuggenti, fingeranno di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia trapassata.

La trama del film di Natale con Christian De Sica

La trama di Natale a tutti i costi racconta della storia di Alessandra ed Emilio, figli perfetti che dopo venticinque anni abbandonano il nido familiare per andare a vivere da soli, lasciando a casa i genitori, Carlo e Anna. I ragazzi, dopo pochi mesi, ormai presi dalla loro vita, non si fanno più vedere dai loro genitori, limitandosi a poche chiamate e null'altro. Quando i due genitori scoprono che i due figli non trascorreranno il Natale con loro, decidono di vendicarsi e fingere di avere ereditato sei milioni di euro da un vecchia zia. Il piano sembra funzionare: ma a quale prezzo?

Il cast di Natale a tutti i costi: attori e personaggi

Il cast di Natale a tutti i costi vede i seguenti attori e personaggi:

Christian De Sica nel ruolo di Carlo

nel ruolo di Carlo Angela Finocchiaro nel ruolo di Anna

nel ruolo di Anna Dharma Mangia Woods nel ruolo di Alessandra

nel ruolo di Alessandra Claudio Colica nel ruolo di Emilio

nel ruolo di Emilio Francesco Marioni nel ruolo di Rocco

nel ruolo di Rocco Fioretta Mari nel ruolo di Giuliana

nel ruolo di Giuliana Iaia Forte nel ruolo di Loredana

nel ruolo di Loredana Alessandro Betti nel ruolo di Azeglio

Dove vedere il film di Natale di Christian De Sica in streaming

Natale a tutti i costi, il nuovo film di Christian De Sica che racconta la storia di un padre e una madre disposti a tutto a fare in modo che la famiglia possa trascorrere un Natale perfetto, è disponibile su Netflix – per tutti gli abbonati e in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile – a partire dal 19 dicembre. Il film è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions in collaborazione con RTI.