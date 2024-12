video suggerito

La nuova Biancaneve si svela nell’ultimo trailer: “Cosa credevate che fossi?” Le parole di Biancaneve ai sette nani, come si vede nell’ultimo nuovissimo trailer rilasciato da Disney, sembrano quasi una risposta a tutte le polemiche che ci sono state nell’ultimo anno. Il film esce il 20 marzo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Cosa credevate che fossi?". Le parole di Biancaneve ai sette nani, come si vede nell'ultimo nuovissimo trailer rilasciato da Disney, sembrano quasi una risposta a tutte le polemiche che ci sono state nell'ultimo anno, tra voci e leggende sulla tribolata produzione. Diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man), il film arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025 e vede Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo della protagonista e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della Regina Cattiva.

Cosa vediamo nel nuovo trailer di Biancaneve

Il trailer offre un assaggio del ricco design della produzione e introduce una nuova ballata originale intitolata "Waiting on a Wish", composta dai pluripremiati Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman). Tuttavia, l’attenzione si concentra soprattutto sulla rappresentazione dei personaggi e sui cambiamenti rispetto al classico animato. Una delle principali controversie emerse nei mesi scorsi ha riguardato la rappresentazione dei Sette Nani. Già dal trailer precedente, però, siamo riusciti a capire che in realtà le loro fattezze sono praticamente identiche all'originale. L'unica differenza riguarda la loro genesi: non semplici nani, ma una proposta maggiormente inclusiva: "compagni magici". Questa decisione, tuttavia, ha finito per suscitare reazioni contrastanti soprattutto da parte degli attori rappresentanti delle persone affette da nanismo, tra tutte Peter Dinklage e Wee Man di Jackass. Tra le polemiche anche la scelta di realizzare i nani in CGI.

I nani realizzati in CGI.

Rachel Zegler e il ruolo di Biancaneve

Un'altra polemica ha riguardato la scelta di Rachel Zegler come Biancaneve. La decisione di selezionare un'attrice latina per interpretare un personaggio raffigurato tradizionalmente come caucasico, non è stato gradito. Solo la scelta di Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva sembra aver messo d'accordo tutti. Il 20 marzo 2025, però, potrebbe far cambiare idea a molte persone. Il tempo che il film arriverà nelle sale.