Disney prepara il live action di Rapunzel, l’indimenticabile principessa dalla lunga chioma bionda Dopo La Sirenetta e Biancaneve c’è un’altra principessa destinata ad avere il suo adattamento in live action, si tratta di Rapunzel. La Disney ha già trovato il regista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da quando Disney ha deciso di riportare sul grande schermo i successi collezionati negli anni, proliferano gli annunci dei titoli che avranno la loro versione in live-action. Ed è così che, dopo le ultime versioni de La Sirenetta e Biancaneve, ad avere un posto tra i cartoni che usciranno dalla seconda dimensione per diventare in carne e ossa, c'è anche Rapunzel.

Il live action di Rapunzel

La principessa con i lunghi capelli biondi, rinchiusa in una altissima torre da una strega malvagia, in attesa che un cavaliere senza macchia e senza paura la salvi, è pronta a diventare un film vero e proprio. La notizia è stata annunciata recentemente in casa Disney, dove è stato scelto alla regia Michael Gracey, già dietro la macchina da presa per uno dei musical più noti degli ultimi anni, ovvero The Greatest Showman con Hugh Jackman, Zac Efron e Zendaya, che sarà supportato dalla sceneggiatrice Jennifer Kaityn Robinson, quest'ultima già conosciuta dalla nota casa di produzione che l'aveva scelta per la lavorazione di Thor: Love and Thunder.

Gli appassionati del genere, quindi, avranno un altro titolo da segnare nella lista dei live action, anche se al momento non è chiaro chi possa interpretare i ruoli dei protagonisti. Si era parlato, qualche tempo fa, della possibilità di lavorare ad un live action che vedesse nei ruoli principali Florence Pugh e Zachary Levi nei panni di Flynn Rider, colui che salva Rapunzel, d'altra parte l'attore aveva prestato la sua voce anche all'originale.

La trama di Rapunzel

La storia è quella di una principessa scomparsa che vive in una torre, rinchiusa lì da Madre Gothel, una strega che l'ha rapita appena nata, per impossessarsi di un elemento magico contenuto nella lunga chioma bionda della bambina, che le avrebbe consentito di restare giovane per sempre. Rapunzel non ha mai saputo di essere una principessa e vive la sua vita completamente da sola, nel bosco. Un giorno incontra Flynn Rider, un bandito che aveva appena rubato la corona appartenuta alla principessa sparita e che per sfuggire alle guardie reali, si rifugia nella torre di Rapunzel. La principessa, quindi, gli propone un patto: gli darà la corona, soltanto se lui la aiuterà a fuggire, così potrà vedere le grandi lanterne che una volta all'anno solcano il cielo. Quando la strega scoprirà il suo piano, farà di tutto per impedirle di scappare.