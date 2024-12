Disney cambia un personaggio transgender nella nuova serie, l’attrice che la interpretava: “Sono scoraggiata”

video suggerito

La Disney sta lavorando ad una nuova serie televisiva animata, dal titolo Win or Lose, che arriverà su Disney + a partire dal prossimo anno e che aveva tra i protagonisti una ragazza transgender. Il personaggio, però, è stato recentemente modificato, rimuovendo dalla sceneggiatura quei dialoghi che facevano riferimento all'identità di genere del personaggio. La giovane attrice che le ha prestato la voce, si è detta delusa per l'accaduto e non sono mancate polemiche attorno alla casa di produzione che, però, non ha voluto rilasciare più di una dichiarazione.

Disney rimodula il personaggio transgender, la delusione dell'attrice

L'unica cosa affermata dalla Disney è stata la seguente: "Quando si tratta di contenuti animati per un pubblico più giovane, riconosciamo che molti genitori preferirebbero discutere di determinati argomenti con i propri figli secondo i propri termini e tempi". È questa la motivazione con la quale la nota casa di produzione ha spiegato il perché di questo cambio di passo, rimodulando il personaggio transgender. Ad affermare che sarebbe avvenuto questo cambiamento, è stata la testata di settore, Hollywood Reporter, mentre è a Deadline che Chanel Stewart, l'attrice transgender chiamata per prestare la voce alla protagonista ha dichiarato:

Sono molto scoraggiata. Dal momento in cui ho ricevuto la sceneggiatura, ero emozionata di condividere il mio percorso per aiutare a dare potere ad altri giovani trans. Sapevo che questa sarebbe stata una conversazione molto importante. Le storie trans sono importanti e meritano di essere ascoltate.

L'attrice ha poi aggiunto che la Disney le ha assicurato che il suo personaggio sarebbe rimasto nella serie ma che "ora sarebbe una ragazza cis, una ragazza cis eterosessuale".

"Volevo farlo per i ragazzi transgender come me"

Chanel Stewart si era candidata per il ruolo nel 2020, dopo che sui social era comparso un post in cui si diceva che la Pixar stava cercando una ragazza transgender per dare voce ad una adolescente in un nuovo progetto. L'attrice racconta: "Il pensiero di interpretare in modo autentico una ragazza adolescente transgender mi ha reso davvero felice. Volevo farlo per ragazzi transgender come me". Anche la madre, interpellata da Deadline ha così commentato la decisione della Disney:

Ci potrebbero essere alcuni genitori là fuori che non sono pronti ad avere quella conversazione, ma questo è il mondo in cui viviamo e tutti dovrebbero essere rappresentati. Tutti meritano di essere riconosciuti. E sembrava che fosse solo un'altra battuta d'arresto per la comunità LGBTQ, perché è molto dura per gli adolescenti transgender… le persone transgender.

Le precedenti modifiche della Disney

Non è la prima volta che Disney modifica alcuni aspetti della sceneggiatura per gestire personaggi LGBTQ+, ed è stata in passato anche criticata per queste modalità. I motivi che spingerebbero la casa di produzione a trattare l'argomento con meno frequenza, riguarda la possibile censura in altri Paesi o programmi tv che limitano contenuto sulla comunità LGBTQ+. Nel 2022, ad esempio, il film Pixar Lightyear è stato travolto dalle polemiche per un fugace bacio tra due donne, mentre in Strange World della Disney Animation uno dei personaggi principali era apertamente gay, ma al botteghino non ha ottenuto il successo sperato.