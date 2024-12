video suggerito

Uno studio individua i rischi di salute per le Principesse Disney: “Depressione, alopecia da trazione e diabete” Secondo uno studio dell’Università di Twente in Olanda, le salute delle principesse Disney sarebbe a rischio. Come spiegato dagli esperti su uno studio del British Medical Journal, le protagoniste delle fiabe più famose di sempre rischiano da depressione a malattie cardiovascolari e tanto altro, per lo stile di vita che conducono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da che mondo e mondo, alle principesse di qualsiasi favola si augura di essere per sempre "felici e contente", più o meno tutte ci sono riuscite, ma come stanno le nostre beniamine a livello di salute? Secondo uno studio condotto da Michael Bui, dell'Università di Twente, in Olanda e pubblicato sul numero natalizio del British Medical Journal, le protagoniste delle più belle favole Disney incorrerebbero in rischi che potrebbero mettere a repentaglio la loro incolumità. Secondo il team di esperti, quindi, la nota casa di produzione dovrebbe stare più attenta alle condizioni di salute delle suddette principesse.

I rischi di salute delle principesse Disney

Ce n'è per tutte, ognuna di loro in base alla sua storia e ai suoi incontri, può imbattersi in malattie di diverso genere. Si parte dalla più longeva di tutte, nonché la più bella del reame, ovvero Biancaneve: subisce i maltrattamenti della matrigna, interagisce poco con l'esterno condizioni che comportano malattie cardiovascolari, depressione, ansia. A proposito di violenze psicologiche anche Raperonzolo non scherza, reclusa nella torre da sola, patisce gli effetti della solitudine imposta, ma anche dal punto di vista fisico, non mancano danni: il dover tirare continuamente la sua lunghissima treccia, che spesso funziona da corda, potrebbe portarle un'alopecia da trazione, ma anche dolore al cuoio capelluto, mal di testa e perdita permanente dei capelli.

La povera Aurora, essendo la Bella Addormentata nel Bosco, a causa del lungo sonno di cui è vittima, rischia ictus, obesità, diabete, ma soprattutto piaghe da decubito e atrofia muscolare. Se invece si indaga nella vita di Cenerentola, la situazione non è certamente delle migliori. Non solo deve subire i soprusi di Genoveffa e Anastasia, le sorellastre che insieme alla matrigna le rendono la vita impossibile, ma dovendo pulire in ogni angolo della casa, occupandosi anche del focolare e venendo travolta alla polvere di glitter della fata madrina ogni volta che compare, mette in serio pericolo i suoi polmoni tra acari e microplastiche.

All'appello non manca nemmeno Pocahontas che appare tuffandosi da una scogliera altissima, che potrebbe comportarle fratture multiple. Per non parlare di Belle, non solo rapita dalla Bestia, ma standovi spesso a contatto rischia malattie infettive potenzialmente letali, come la brucellosi o la rabbia. La richiesta del team di esperti, quindi, sarebbe quella di considerare che anche le protagoniste delle iconiche fiabe Disney abbiano una vita decisamente più salutare.