video suggerito

Bianca Balti ha ripreso le cure: “Si stava meglio in vacanza, la prossima chemioterapia sarà l’ultima” Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Bianca Balti ha raccontato come sta procedendo la chemioterapia, dopo aver annunciato lo scorso settembre di avere un tumore alle ovaie al terzo stadio. “La prossima sarà l’ultima”, ha svelato la modella, a un passo dalla fine del ciclo di cure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Balti sta continuando ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Una modalità che la modella ha scelto di adottare fin dall'inizio, da quando lo scorso settembre ha annunciato che le è stato diagnosticato un tumore alle ovaie al terzo stadio. Passo dopo passo, sta affrontando la malattia e il primo ciclo di chemioterapia, che fa sapere essere arrivato quasi alla fine. In una storia pubblicata su Instagram, ha annunciato di aver ripreso le cure e che la prossima sarà l'ultima.

Come sta oggi Bianca Balti: "La prossima chemio sarà l'ultima"

Con una storia pubblicata su Instagram, Bianca Balti ha voluto aggiornare tutti coloro che la seguono sul suo stato di salute, arrivati al nuovo anno e al termine della vacanze di Natale. La modella si trova nella sua casa a Los Angeles e sul suo profilo ha condiviso uno scatto che la ritrae sdraiata, mentre mostra come stanno procedendo le cure. "Per la serie ‘si stava meglio in vacanza'", ha scritto ad accompagnare l'immagine. Poi ha rivelato di essere a un passo dalla fine della chemioterapia: "La prossima chemio sarà l'ultima". A breve quindi la modella potrà sapere se la terapia ha funzionato e la malattia è regredita.

La scoperta della malattie e le cure

Lo scorso settembre Bianca Balti aveva annunciato di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. La modella aveva iniziato a stare male qualche tempo prima, durante una vacanza con le figlie, dove però aveva cercato di resistere pur di non rovinare loro il fine settimana. Di fronte alla diagnosi, come ha raccontato all'inviato de Le Iene Nicolò De Vitiis, la prima reazione è stata la paura: "Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine. Mi sono sentita una me**a, avevo tolto il seno come prevenzione ma non le ovaie, non avevo avuto il coraggio perché volevo un altro bambino".

Nel 2022 si era sottoposta a una mastectomia preventiva e aveva congelato due volte gli ovuli. Ad oggi sogna di diventare ancora mamma ("Considererei il fatto di avere un altro bambino con un surrogato") e ha raccontato che la chemioterapia non sta intaccando i suoi impegni quotidiani e nemmeno il rapporto con il suo aspetto fisico:

Non ho nausea, ma solo una fame terribile come effetto del cortisone. Mi sento sempre fighissima, anche senza capelli. Ho comprato una parrucca e l'ho pagata più di 10mila euro. Alla fine però mi sento scema perché mi chiedo ‘la sto mettendo per me o per fare sentire meglio gli altri?'. Penso di non essere mai stata così felice nella mia vita, anche se non andasse bene sono felice. Quando hai l'amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita.