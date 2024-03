Kung Fu Panda 4 è il re del box office in Italia, dieci anni dopo nessuno lo batte Il film prodotto da Dreamworks Animation, con la voce di Fabio Volo nel ruolo di Po, è giunto al suo quarto capitolo e continua a conquistare il pubblico italiano e a macinare consensi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dieci anni dopo, Kung Fu Panda è ancora il re del botteghino. Il film prodotto da Dreamworks Animation, giunto al suo quarto capitolo, continua a conquistare il pubblico italiano e a macinare consensi. I dati parlano chiaro. Kung Fu Panda 4, disponibile al cinema dal 21 marzo, ha già guadagnato quasi 4 milioni di euro portando al cinema più di 160mila presenze.

Il box office parla chiaro: Kung Fu Panda 4 ha incassato 1.2 milione di euro solo nella giornata di ieri e un totale di 3.858.786 euro per 511mila presenze al 24 marzo. Al secondo posto c'è Dune – Parte 2, che dal 28 febbraio ha incassato in Italia 9.101.814 euro portando al cinema più di un milione di persone. Al terzo posto c'è il film May December che ha incassato già 316mila euro al 24 marzo. La zona d'interesse, film premiato con l'Oscar come miglior film straniero, ha incassato al 24 marzo ben 4.151.465 euro. Al quinto posto il film Race for Glory – Audi vs Lancia che ha conquistato 1.043.588 euro. Un altro ferragosto, sequel di Ferie d'agosto di Paolo Virzì, ha incassato al 24 marzo 1.610.370 euro per 239mila presenze totali circa. Il film Another End è stato visto da circa 21.130 presente con 141.524 euro di incassi. La sala professori ha incassato 1.073.522 euro per 166.308 presenze. Quarto Potere, riedizione 2024 del film di Orson Welles è al nono posto degli incassi della domenica con 43.458 euro e 5.795 presenze. Imaginary è al decimo posto che ha incassato al 24 marzo circa 519.766 euro.

Kung Fu Panda 4, diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stin, è il sequel di Kung Fu Panda 3 interpretato, in originale, da Jack Black, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston e Ian McShane che riprendono tutti i ruoli dei film precedenti. In Italia, i doppiatori sono: Fabio Volo per Po, il protagonista; Carlo Valli per Shifu; Alessia Amendola per Zhen; Laura Romano per Camaleonte; Oliviero Dinelli per Mr. Ping; Paolo Marchese per Li Shan; Fabrizio Pucci per Tai Lung; Francesco Pezzulli per Han; Cinzia De Carolis per Nonna Cinghiale.