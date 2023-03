Keanu Reeves ricorda Lance Reddick alla prima di John Wick 4: un nastro azzurro in suo onore La première di Los Angeles di John Wick 4 è iniziata con un intenso e struggente omaggio all’attore recentemente scomparso. Standing ovation da parte del pubblico.

Un fiocco azzurro e una serata dedicata a Lance Reddick. Il pubblico ha risposto con una emozionante standing ovation. Così la produzione di John Wick 4 ha reso omaggio al suo attore, recentemente scomparso in seguito a un infarto, nel corso della première di Los Angeles al TCL Chinese Theatre di Hollywood. Dal red carpet fino all'ultima sequenza, è stata una festa ma anche un lungo tributo a Lance Reddick. L'attore scomparso, che nel film ha ripreso il ruolo di Charon, il portiere dell'hotel punto di riferimento per gli assassini del mondo, è stato omaggiato e ricordato per tutta la serata.

Le parole di Keanu Reeves

Keanue Reeves ha parlato con i giornalisti del The Hollywood Reporter sul red carpet: "Tutte le volte che mi trovavo in sua presenza, potevo capire di trovarmi accanto a una persona speciale, a un artista speciale, un uomo che aveva grazia e dignità, che aveva passione per la vita e per il suo mestiere. Soltanto il fatto di essere alla luce della sua presenza, avendo la possibilità di lavorare con lui, sentivo che quel giorno era speciale".

Il film è dedicato a Lance Reddick

Anche tutto il film è dedicato e intestato alla memoria di Lance Reddick. Il regista Chad Stahelski ha ricordato che Lance Reddick è stato tra i primi a essere scritturati nel film del 2014: "Ci ha fatto da mentore sin dal primo giorno di riprese. Era un uomo gentile, generoso, il più collaborativo e positivo mai incontrato". Laurence Fishburne non ha trattenuto la commozione sul red carpet: "Abbiamo perso un fratello, ma sappiamo di aver realizzato un film bellissimo, il migliore di tutti e la gente lo adorerà". Ian McShane, che ha lavorato a stretto contatto con Lance Reddick nei quattro John Wick lo ha definito: "Un grande collega, un grande attore e soprattutto un grande essere umano".