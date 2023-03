Keanu Reeves riceve una proposta di matrimonio da una fan, cosa ha risposto Durante il Film Festival di Austin, Keanu Reeves ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte di una fan. “Ti sposo io”, ha urlato la donna dal pubblico. Ecco come ha risposto l’attore, protagonista del quarto capitolo di John Wick, dal 23 marzo al cinema.

A cura di Elisabetta Murina

Proposta di matrimonio per Keanu Reeves nel corso della presentazione di John Wick 4, che si è tenuta al Film Festival di Austin lo scorso weekend. Il film è il quarto capitolo della saga che vede l'attore come protagonista e uscirà nei cinema italiani il prossimo 23 marzo. Dopo alcune dichiarazioni della star, dal pubblico qualcuno ha urlato di volerlo sposare. Ecco la sua risposta.

La proposta a Keanu Reeves

Durante l'evento, come ha fatto sapere la rivista Variety, una fan ha approfittato per fare una proposta di matrimonio a Keanu Reeves. L'attore stava parlando con il pubblico della saga di John Wick, rivelando di aver conservato l'anello nuziale appartenuto al suo personaggio, quando dalla platea una donna ha esclamato: "Ti sposo io". "Sì… fai attenzione a ciò che desideri", ha subito risposto con ironia l'attore.

Cosa sappiamo su John Wick 4

Nonostante l'attore abbia ricevuto da una fan la proposta di matrimonio, nella vita non si è ancora mai sposato. Ora è protagonista del quarto film della saga di John Wick, che uscirà in Italia il prossimo 23 marzo. Il film riparte dal finale del capitolo precedente (John Wick: Paraellum), che ha visto l'assassino del protagonista precipitare dall'alto di un hotel dopo essere stato tradito da Winston. Ferito ma ancora vivo, Wick viene soccorso da Bowery King e si rimette in piedi per combattere contro Gran Tavola, che continua a dargli la caccia.