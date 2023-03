John Wick 4 è da record: incassati 135.5 mil di dollari nel mondo nel primo weekend John Wick 4 ha sbaragliato tutta la concorrenza del mercato mondiale, incassando ben 137.5 milioni di dollari in 71 mercati, debuttando al primo posto ovunque.

Un'apertura da grande film. John Wick 4 ha sbaragliato tutta la concorrenza del mercato mondiale, incassando ben 137.5 milioni di dollari in 71 mercati, debuttando al primo posto in tutti i mercati. Un risultato impressionante considerato che questo è solo il primo weekend. Negli States, il film ha incassato 73.5 milioni di dollari. È la migliore apertura della storia del franchise. Il primo film aprì con 14 milioni di dollari nel 2014, il sequel raddoppiò nel 2017 con 30.4 milioni di dollari mentre il terzo film, John Wick 3 – Parabellum, aveva il record di apertura più alta con 56.8 milioni di dollari nel 2019.

Il segreto del successo

Il segreto del successo di John Wick 4 è dato certamente dalle critiche tutte positive e da un passaparola che ha ricordato i vecchi tempi, quando il cinema faceva ben altri numeri. Eppure, il film diretto da Chad Stahelski conterrebbe le migliori scene d'azione mai viste prima, condensate in una durata che è inusuale per un film d'azione: quasi tre ore. Adrenalinica, secondo quanto riportato da chi ha già visto il film, l'intera sequenza finale della durata di circa trenta minuti. Un capolavoro, secondo i maggiori critici americani.

L'effetto nostalgia per la morte di Lance Reddick

Nella settimana d'uscita di John Wick 4 c'è stata anche la scomparsa di Lance Reddick. L'attore, nel franchise, interpreta il ruolo di Charon, il portiere dell'albergo degli assassini. Alla prima internazionale, Keanu Reeves e tutta la produzione hanno deciso di presentarsi con un fiocco azzurro sull'abito per ricordare l'attore scomparso. C'è stata una standing ovation in sua memoria. "Tutte le volte che mi trovavo in sua presenza, potevo capire di trovarmi accanto a una persona speciale, a un artista speciale", ha dichiarato Keanu Reeves nel corso della première che si è tenuta a Los Angeles.