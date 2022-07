“Nemmeno tu puoi uccidere tutti”, ecco il trailer di John Wick 4 con Keanu Reeves È stato lanciato il trailer di John Wick 4, quarto capitolo della saga dell’assassino senza punti deboli interpretato da Keanu Reeves.

"Nessuno, nemmeno uno come te è in grado di ucciderli tutti". O forse no? È stato lanciato il trailer di John Wick 4, quarto capitolo della saga dell'assassino senza punti deboli interpretato da Keanu Reeves. Il trailer è stato condiviso venerdì durante un panel speciale al Comic-Con. Il quarto capitolo del franchise potrebbe non essere l'ultimo. John Wick 4 esce il 23 marzo 2023.

Il trailer di John Wick 4

Nel trailer del film della Lionsgate, il John Wick di Keanu Reeves viene visto per la prima volta mentre prende a pugni un palo con una corda. Il sicario era in pensione, ma evidentemente è costretto a tornare: "Hai pensato a come finisce questa storia?". Poi gli dicono: "Nessuno, nemmeno tu, puoi uccidere tutti". Nel trailer, John Wick affronta tantissimi cattivi, come di consueto, utilizzando le armi più disparate, tra questi anche i nunchaku. C'è anche Lawrence Fishburne, tornato a confrontarsi proprio con Keanu Reeves, ricordando Matrix: "Sei pronto, John?". E il Wick di Reeves risponde: "Sì!".

L'anteprima

Un piccolo assaggio del film è stato visto al ComicCon di quest'anno. Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski sono stati intervistati dal The Hollywood Reporter e hanno spiegato che uno degli obiettivi di questo quarto film era di "continuare a trovare modi nuovi e interessanti per stressare John Wick". L'azione nasce così: "Capiamo come farlo soffrire, come stressarlo e poi progettiamo al contrario".

Gli incassi record

Il film non ha mai deluso le aspettative. John Wick: Chapter 3 – Parabellum è diventato il film con il maggior incasso nella storia della saga dopo soli 10 giorni dall'uscita. Il film ha incassato 181 milioni di dollari al botteghino mondiale, superando i 171,5 milioni di dollari di John Wick: Chapter 2 e l'originale John Wick, che ha concluso la sua corsa nel 2014 con 88,7 milioni di dollari in tutto il mondo.