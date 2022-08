Keanu Reeves debutterà in una serie tv, sarà il protagonista di Devil In The White City di Di Caprio Dopo numerosi successi al cinema, Keanu Reves approda sul piccolo schermo e sarà protagonista della serie Devil in the White City. Il progetto sarà prodotto da Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese e si basa sull’adattamento dell’omonimo romanzo di Erik Larson.

A cura di Elisabetta Murina

Keanu Reeves sarà protagonista della serie Devil in the White City. Si tratta del suo primo ruolo per il piccolo schermo. Al progetto lavoreranno Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio in qualità di produttori. Si tratta dell'adattamento dell'omonimo romanzo del 2003 di Erik Larson.

Keanu Reeves debutta sul piccolo schermo

Dopo aver collezionato numerosi successi sul grande schermo, Keanu Reeves è stato scelto per l'adattamento del romanzo Devil in the White City e sarà la sua prima volta che viene coinvolto in una importante produzione televisiva. Ambientata nella Chicago di fine Ottocento, la serie è ispirata all'omonimo romanzo e racconta la storia (realmente accaduta) di due uomini, l‘architetto Daniel Burnham e lo spietato serial killer HH Holmes, i cui destini furono legati per sempre dall'Esposizione Universale di Chicago del 1893. Il primo fu ingaggiato per progettare un edificio, chiamato Murder Castle, che divenne una vera e propria trappola mortale per chiunque tentasse di entrarci. Non si sa ancora quale sarà di preciso il personaggio interpretato dall'attore, ma quel che è noto è che il progetto sarà suddiviso in otto episodi e la società che se ne occuperà sarà Hulu.

Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese saranno i produttori

Ad acquistare per la prima volta i diritti del libro era stato Leonardo Di Caprio, con l'intenzione di adattarlo come film in cui lui stesso avrebbe recitato nel ruolo di Holmes, mentre Martin Scorsese si sarebbe occupato della regia, con la produzione della Paramount Pictures. I due non hanno mai abbandonato il progetto e sono riusciti a portarlo alla società di produzione Hulu, che però ha "cambiato" l'idea, trasformandola in una serie tv, annunciata ufficialmente nel 2019. A scrivere la sceneggiatura sarà Sam Shaw, che avrà anche l’incarico di showrunner, mentre Todd Field sarà impegnato alla regia. Il debutto è previsto su Hulu nel 2024.