John Wick 4 sarà un successo: “Le migliori scene d’azione mai viste prima” Il film di Keanu Reeves uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 marzo 2023 e in quelle statunitensi il 24 dello stesso mese. Ma intanto chi ha partecipato all’anteprima segreta è sicuro: “È il miglior sequel”.

Il successo di John Wick 4 sarà certamente inarrestabile, come lo è il personaggio protagonista interpretato da Keanu Reeves. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 marzo mentre il giorno dopo uscirà anche negli Usa. La critica americana ha già visto il film ed è concorde nel pensare al fatto di essere davanti al miglior sequel mai visto prima. Il film, diretto da Chad Stahelski, dura circa tre ore, il doppio del primo film e quaranta minuti in più rispetto al terzo capitolo. Caos, violenza e incredibili sequenze, compreso il tipico black humor della serie. C'è tutto, persino una scena post-credit, come fa sapere The Hollywood Reporter.

Le reazioni

Il film è stato proiettato in un evento privato e segreto al quale, racconta il magazine americano di cinema, ha partecipato anche lo stesso Keanu Reeves. Le reazioni sono state incredibilmente entusiaste. Chi ha avuto la possibilità di parteciparvi (anche fan, non solo critici) ha twittato: "Un film che ti martella in testa con alcune delle più grandi sequenze d'azione che abbia mai visto". La parte finale del film, infatti, sarebbe un crescendo con "personaggi ben caratterizzati e incredibili coreografie di combattimento". Tra le garanzie di questo film, anche la presenza di Chad Stahelski, considerato uno dei migliori registi d'azione al momento.

Quando esce in Italia

John Wick 4 esce in Italia il 23 marzo 2023. Il film è stato girato in Giordana, in Giappone, a Parigi e Berlino. Le riprese si sono effettuate tra il giugno e l'ottobre del 2021. Nel cast ci sono le conferme di Lance Reddick e Ian McShane oltre alle new entry Laurence Fishburne, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, Rina Sawayama e Scott Adkins. Il film doveva essere girato insieme a un quinto capitolo, ma per ora la Lionsgate ha fermato il progetto.