Tyler Rake 2, il John Wick secondo Netflix sta tornando: il teaser trailer Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Tyler Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: dal 16 giugno su Netflix.

Dopo il grande successo con tanto di record nel 2020, Netflix annuncia finalmente il ritorno di Chris Hemsworth in Tyler Rake 2. Ne avevo già scritto in termini entusiastici, ritenendo che con questo personaggio l'attore aveva trovato il suo John Wick. Netflix lancerà il film in piattaforma a partire dal 16 giugno. Nel cast anche Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Olga Kurylenko. Dietro la macchina da presa c'è Sam Hargrave con i fratelli Joe ed Anthony Russo ancora in produzione. Il film è stato scritto da Joe Russo. Dopo gli eventi del primo film, il mercenario riceve un nuovo incarico letale: salvare la famiglia di un gangster georgiano spietato dalla prigione in cui è detenuta. Dal 16 giugno su Netflix.

Il teaser trailer

"Ehi, andiamo". Il teaser trailer comincia così, con Tyler Rake che libera una ragazza e poi ingaggia un conflitto a fuoco con i soldati della prigione. Questa volta, però, Tyler Rake dovrà fare i conti non solo con i suoi nemici ma anche con i suoi demoni interiori e con i segni lasciati dal finale del primo film, dove era praticamente morto. Scopriremo, infatti, che in realtà è stato per diversi mesi in coma, dichiarato al principio come clinicamente morto. È ritornato dall'inferno e sembra stia benissimo: nel finale del teaser trailer, infatti, abbatte un elicottero con una mitragliatrice. Non male.

Il film

Tyler Rake 2 è ispirato alla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. La produzione del film è sempre in capo ai fratelli Russo con Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely. Dovremo aspettare l'estate per vedere il sequel di uno dei film più apprezzati della storia di Netflix.