Morto Lance Reddick, Halle Berry: “Non dimenticherò mai il suo primo abbraccio sul set di Joh Wick” Con un messaggio via Instagram, Halle Berry ha ricordato l’amico e collega Lance Reddick, morto lo scorso 17 marzo all’età di 60 anni: “La sua dolce energia illuminava ogni stanza in cui si trovava”. Insieme hanno condiviso il set del terzo capitolo di John Wick.

A cura di Elisabetta Murina

Halle Berry ha voluto ricordare l'amico e collega Lance Reddick, trovato senza vita nella sua casa lo scorso 17 marzo, all'età di 60 anni. Insieme hanno recitato nel terzo capitolo della saga di John Wick: Parabellum, interpretando rispettivamente i personaggi di Sofia e Charon.

Le parole di Halle Berry

É con un post pubblicato su Instagram che Halle Berry ha voluto mandare le sue condoglianze alle famiglie dell'attore e ricordare il tempo che hanno passato insieme, in particolare la prima volta che le loro strade si sono incrociate sul set del terzo film della saga di John Wick, con Keanu Reeves, dove lei interpreta il personaggio di Sofia. Queste le parole dell'attrice sui social, accompagnante da uno scatto di Reddick:

Mando le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Lance. Non dimenticherò mai l'enorme sorriso e il sentito abbraccio che Lance mi diede mentre camminavo sul set di John Wick per la prima volta. La sua gentile e dolce energia illuminava ogni stanza in cui si trovava e il suo cuore era più grande di qualsiasi cosa!

La carriera di Lance Reddick

L'attore è stato trovato senza vita nella sua casa lo scorso 17 marzo. Aveva 60 anni. A darne notizia il sito americano TMZ, che però non fornisce ulteriori dettagli riguardo i suoi ultimi giorni di vita. Sui social aveva pubblicato un video in cui si trovava in casa anziché alla premiere di John Wick 4, film della saga al quale aveva lavorato, senza spiegare però i motivi della sua assenza. Nel corso della sua carriera, Reddick ha preso parte a numerosi film e serie tv, come Law&Order, The Wire (che lo ha reso celebre), Lost. Per quanto riguarda il grande schermo, oltre alla saga di John Wick, ha recitato in alcuni progetti non ancora distribuiti al pubblico, come la serie targata Disney+ dal titolo Percy Jackson and the Olympians.