video suggerito

Enigma, il documentario HBO su Amanda Lear che parla anche della TV italiana Amanda Lear è protagonista di Enigma, il documentario firmato HBO in cui si indaga la sua figura, da sempre avvolta dal mistero circa la sua identità sessuale. Nel film ci sono anche spezzoni della tv italiana, un modo alternativo per raccontarla agli americani. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i personaggi più iconici dello spettacolo internazionale c'è senza dubbio Amanda Lear, ragion per cui non stupisce che sul suo conto HBO abbia voluto realizzare un documentario. Si tratta di Enigma, che debutterà in America il prossimo 24 giugno, presentato anche al Sundance Film Festival. Nel trailer del film, si vedono alcuni spezzoni di interviste fatte in Italia, quando Lear era un volto amatissimo del piccolo schermo, un modo per far parlare gli americani di quella che è stata la tv italiana.

Amanda Lear figura misteriosa

Non è la prima volta che Amanda Lear diventa protagonista di un documentario, era già successo per intuizione del regista Gero von Boehm, che ha diretto Queen Lear, trasmesso anche su Rai2 qualche anno fa. Ma HBO ha voluto rincarare la dose e ha affiancato alla figura della modella, cantante e attrice che fu Lear, anche quella di April Ashley, anche lei attrice e attivista LGBTQIA+. Due personaggi che hanno saputo alimentare la curiosità sulla loro figura, avvolte da un alone di mistero riguardante innanzitutto il loro genere. Un quesito che destava tanto curiosità, quanto scalpore, in un epoca in cui parlare di trans e identità di genere pubblicamente poteva essere rischioso per la loro carriera.

Gli spezzoni di tv italiana nel documentario

Nel trailer del documentario si vedono anche degli spezzoni di alcuni programmi televisivi italiani. In Italia, infatti, Amanda Lear ha lavorato per lunghi anni e c'è un momento in cui si trova a rispondere ad una domanda, piuttosto diretta, di Gianni Boncompagni che le chiede: "Ma tu sei un uomo o una donna?", ma Lear non sembra essere particolarmente scalfita dal quesito. Inoltre, compare anche un'intervista recente che l'attrice ha rilasciato a Domenica In, con Mara Venier in cui parla proprio della faccenda relativa al suo sesso di nascita. Due frammenti che, però, danno modo agli americani che potranno vedere il documentario, trasmesso dall'emittente, alcuni capisaldi della tv italiana.