Amanda Lear e la rivelazione sui tronisti di Uomini e Donne: “Alcuni di loro si sono proposti per posare nudi”

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista, Amanda Lear ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza da pittrice. In passato, alcuni tronisti di Uomini e Donne le avrebbero proposto di posare per lei senza veli: "Succede da quando esiste l’uomo oggetto, quindi non da molto".

Le parole di Amanda Lear sui tronisti di Uomini e Donne

In un'intervista al mafazine F, la pittrice ha raccontato che alcuni protagonisti di Uomini e Donne le avrebbero scritto per proporsi di posare svestiti per i suoi dipinti: “Poi sono arrivati i tronisti di Uomini e Donne. Qualcuno si è proposto su Instagram per posare nature, ma proprio senza nulla. Succede da quando esiste l’uomo oggetto, quindi non da molto. I maschi prima facevano tante storie: mi devo togliere tutto? Pure le mutande? Si vergognavano. E io dovevo spiegare: dipingo il re del mare, non che non puoi tenere le mutande. Ma ormai i corpi dei maschi li dipingo a memoria. E vi assicuro, ho buona memoria", le parole.

Il no ai Maneskin per il Festival di Sanremo

Amanda ha anche ricordato di quando i Maneskin le chiesero di duettare con lei al Festival di Sanremo 2021. Alla fine, però, la proposta si rivelò un nulla di fatto perché lei chiese un alto cachet: “Ho chiesto dei soldi e loro si sono offesi. Non li conoscevo, ho detto no. Chi sono questi ragazzi tutti truccati, boh". In effetti, la pittrice ne aveva già parlato in passato, sostenendo che al tempo lei non era al corrente del successo che la band stava riscuotendo in Italia:

Io vivo in Francia e non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto ‘vabbè ok ma quanto mi pagate?’. Loro si sono offesi ‘ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo’. E io ho detto ‘ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi’. E insomma, la cosa non si è fatta, però mi dispiace. Ormai è andata così, ma davvero quando mi hanno cercata io non avevo la più pallida idea di chi fossero.