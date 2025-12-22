Cartoni in tv a Natale 2025: la programmazione Rai e Mediaset

Tutti i cartoni che saranno trasmessi sui canali Rai e Mediaset nei giorni di festa, dal 21 al 28 dicembre 2025, a tema Natale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come da tradizione, la programmazione televisiva cambia con l'arrivo delle feste. Anche in questo Natale 2025 andranno in onda i cartoni animati, Disney e non, che fanno compagnia ai spettatori grandi e piccoli durante le festività. Per tutto il mese di dicembre, Sky Cinema Collection si trasforma in "Sky Cinema Christmas", e trasmetterà tutti i film e cartoni animati a tema per condividere con i suoi clienti lo spirito natalizio. I canali Rai e Mediaset, invece, cambiano la tradizionale programmazione per lasciare spazio a cartoni e film a tema. Ecco quali cartoni animati andranno in onda nei giorni di festa.

Cartoni Disney e non in onda sui canali Rai a Natale 2025

La programmazione natalizia in Rai parte da metà dicembre. A partire da venerdì 19 dicembre, andranno in onda diversi cartoni cult adatti a tutta la famiglia. Salvo cambi di programmazione, in prima serata su Rai 2 venerdì 19 dicembre andrà in onda Mulan. Domenica 21 dicembre, Rai2 trasmetterà in prima serata Lo schiaccianoci e i Quattro regni. Nel giorno della Vigilia, il 24 dicembre, Rai 2 trasmetterà il Canto di Natale di Topolino e Zootropolis. Sempre Rai2, giovedì 25 dicembre, trasmetterà Il ritorno di Mary Poppins, mentre su Rai 3 andrà in onda Soul. Venerdì 26 dicembre andrà in onda su Rai2 La Bella e la Bestia.

La programmazione Mediaset per Natale 2025: da Shrek a La gabbianella e il gatto

Italia 1 sarà il canale preferito per i più piccoli in questo Natale 2025. Sabato 20 dicembre andrà in onda in prima serata , e in seconda serata i Gremlins. Il 21 dicembre, alle 07.40, andrà in onda Le 1001 favole di Bugs Bunny. Nel giorno della Vigilia, il 24 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 8.30 Scooby, poi alle 10.30 Spirit – Cavallo selvaggio. Il 25 dicembre alle 6.40 sarà trasmesso La gabbianella e il gatto. Il 28 dicembre, alle 7, andrà in onda Looney Tunes: due conigli nel mirino.