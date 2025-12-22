Cartoni in tv a Natale 2025: la programmazione Rai e Mediaset
Come da tradizione, la programmazione televisiva cambia con l'arrivo delle feste. Anche in questo Natale 2025 andranno in onda i cartoni animati, Disney e non, che fanno compagnia ai spettatori grandi e piccoli durante le festività. Per tutto il mese di dicembre, Sky Cinema Collection si trasforma in "Sky Cinema Christmas", e trasmetterà tutti i film e cartoni animati a tema per condividere con i suoi clienti lo spirito natalizio. I canali Rai e Mediaset, invece, cambiano la tradizionale programmazione per lasciare spazio a cartoni e film a tema. Ecco quali cartoni animati andranno in onda nei giorni di festa.
Cartoni Disney e non in onda sui canali Rai a Natale 2025
La programmazione natalizia in Rai parte da metà dicembre. A partire da venerdì 19 dicembre, andranno in onda diversi cartoni cult adatti a tutta la famiglia. Salvo cambi di programmazione, in prima serata su Rai 2 venerdì 19 dicembre andrà in onda Mulan. Domenica 21 dicembre, Rai2 trasmetterà in prima serata Lo schiaccianoci e i Quattro regni. Nel giorno della Vigilia, il 24 dicembre, Rai 2 trasmetterà il Canto di Natale di Topolino e Zootropolis. Sempre Rai2, giovedì 25 dicembre, trasmetterà Il ritorno di Mary Poppins, mentre su Rai 3 andrà in onda Soul. Venerdì 26 dicembre andrà in onda su Rai2 La Bella e la Bestia.
La programmazione Mediaset per Natale 2025: da Shrek a La gabbianella e il gatto
Italia 1 sarà il canale preferito per i più piccoli in questo Natale 2025. Sabato 20 dicembre andrà in onda in prima serata , e in seconda serata i Gremlins. Il 21 dicembre, alle 07.40, andrà in onda Le 1001 favole di Bugs Bunny. Nel giorno della Vigilia, il 24 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 8.30 Scooby, poi alle 10.30 Spirit – Cavallo selvaggio. Il 25 dicembre alle 6.40 sarà trasmesso La gabbianella e il gatto. Il 28 dicembre, alle 7, andrà in onda Looney Tunes: due conigli nel mirino.