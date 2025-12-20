Film di Natale in tv dal 21 al 28 dicembre 2025: programmazione Rai, Mediaset e Sky

La programmazione di Rai, Mediaset e Sky per Natale 2025. Ecco tutti i grandi classici, tra film cult e i cartoni animati Disney, programmati in tv in occasione delle festività.

Una poltrona per due

Con il Natale tornano in tv i grandi classici. Dai cartoni animati ai film per tutta la famiglia, dal 21 dicembre cominciano i giorni di festa e quindi anche la programmazione televisiva dedicata alle festività. Rai, Mediaset e Sky per il Natale 2025 cambiano il loro palinsesto: per questo finale dell'anno, saranno trasmessi classici Disney, come La bella e la bestia e Lilli e il vagabondo, film cult a tema come Una poltrona per due e Mamma ho perso l'aereo, e tanti concerti. Ecco tutta la programmazione.

Film di Natale in Rai: cosa andrà in onda dal 21 al 28 dicembre

La programmazione natalizia in Rai parte domenica 21 dicembre: Rai 2 in prima serata trasmette Lo schiaccianoci e i quattro regni. Il 24 dicembre, la sera della Vigilia, Rai 1 alle 16.40 trasmetterà lo Zecchino d'Oro con Topo Gigio, Mimì e Nartico e Cristina D'Avena per cantare le canzoni a tema con tutti i protagonisti dell'Antoniano. Rai2 trasmetterà Il canto di Natale di Topolino e Zootropolis. A Natale sempre su Rai Due, andrà in onda il live action Il ritorno di Mary Poppins, mentre il 26 dicembre sarà trasmesso il classico Disney La bella e la bestia.

La programmazione Mediaset per Natale 2025

Anche la programmazione Mediaset è ricca di classici natalizi. Canale 5 vedrà protagonista la musica: la rete ha programmato il Concerto di Natale con Il Volo il 24 dicembre, seguito il 25 dal Concerto di Natale in Vaticano con la conduzione di Federica Panicucci. Il 23 dicembre, su Italia1, andrà in onda Miracolo nella 34esima strada, il 24 dicembre invece il cult Una poltrona per due, in prima serata. Sempre su Italia1 il 25 dicembre andrà in onda Polar Express, nel tardo pomeriggio, e in prima serata Harry Potter e la pietra filosofale. Rete 4 trasmetterà Notting Hill. Il 26 dicembre Italia 1, nel tardo pomeriggio, trasmetterà Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella. Rete4 invece il film Natale a tutti i costi. Su Italia 1 il 27 dicembre, in prima serata, andrà in onda Shrek 2.

Polar Express

I film di Natale da vedere su Sky

Anche Sky si colora di atmosfera natalizia con una vasta programmazione a temal da commedie italiane ai grandi classici. Arrivano sui canali Sky Un Natale per Due e Un Natale con i Fiocchi, poi i film romantici come Serendipity – Quando l'amore è magia, Last Christmas, L'amore non va in vacanza, il Natale di Grace, Miss Christmas. E ancora, i film per tutta la famiglia come Wicked, Il Mago di Oz, Me Contro Te presenta: Cattivissimi a Natale, Chi ha incastrato Babbo Natale?, il live action di Biancaneve, Paese delle Meraviglie, il Grinch, Il figlio di Babbo Natale. E infine la Collection Harry Potter trasforma Sky Cinema Family in Sky Cinema Harry Potter dal 20 al 31 dicembre, con tutti e otto i film della saga.