Carosello in Love stasera in tv, trama e cast del film su Rai1 con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino

Questa sera, domenica 30 novembre, in prima serata alle 21:30 su Rai1 va in onda Carosello in Love, il nuovo film TV prodotto da Grøenlandia in collaborazione con Rai Fiction, con protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. La regia è di Jacopo Bonvicini. Il film è un vero e proprio viaggio alla scoperta di un amore che fa fatica a nascere, sebbene ci siano tutti i presupposti affinché ciò accada, ma è anche un omaggio alla televisione di un tempo, quella degli inizi, tra pubblicità, sogni e desideri, in cui si rievoca quell’atmosfera in cui la televisione riusciva a fare da collante di un Paese, facendo sognare milioni di italiani.

La trama di Carosello in Love

È il 1957, i primi anni in cui la televisione inizia a farsi strada nelle case degli italiani alimentando i loro sogni. È quello che è accaduto a Laura, giovane affascinata dal piccolo schermo ed è per questo che contro la volontà di suo padre partecipa ad un un concorso per segretarie in Rai, vincendolo. Il programma di cui è innamorata è Carosello e farebbe di tutto per prendervi parte, le piace ciò che promuove, la felicità che racconta e che, un giorno, spera di poter raggiungere anche lei. Dall'altra parte c'è Mario, un ragazzo per cui il televisore non è altro che un elettrodomestico. È un creativo e si sta facendo le ossa come regista per Carosello, ma sogna di arrivare al cinema, intanto si sollazza con le ragazze che conosce qua e là. I due non si sono simpatici: Laura ritiene che Mario sia un intellettuale snob e farfallone, mentre lui la ritiene una ragazza ingenua, aggrappata alla fantasia. I loro primi incontri sono tutt'altro che semplici, battibeccano in continuazione, ma il loro rapporto cambia, come sullo sfondo si modifica la storia di Carosello. Pian piano i loro sentimenti cambieranno, l'ostilità diventa stima, che a sua volta diventerà affetto e poi scatterà un'attrazione che, finalmente, dopo una serie di errori commessi da entrambi, diventare amore.

Il cast di Carosello in Love su Rai1

I protagonisti del film sono Laura e Mario, interpretati da due giovani e talentuosi attori piuttosto noti nel panorama televisivo italiano. A loro si affiancano altri volti noti di fiction e non solo, di seguito i nomi del cast:

Ludovica Martino è Laura Ceccarelli

Giacomo Giorgio è Mario De Angelis

Alessandro Tedeschi è Amedeo Righetti

Federico Tocci è Aldo Ceccarelli

Alberto Astorri è Renato Bonini

Guido Quaglione è Arturo Alessandrini

Dora Romano è Nonna Gina

Giuseppe Brunetti è Salvatore Pittori

Maria Malandruccio è Anna

Massimo De Lorenzo è Marcello Marchesi

Dove vedere Carosello in Love

Il film sarà trasmesso in diretta su Rai1, ma sarà possibile vederlo anche in streaming su RaiPlay, dove rientrerà anche nel catalogo dei contenuti sulla piattaforma.