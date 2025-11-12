Arriva Toy Story 5, nel teaser una nuova minaccia per Woody e Buzz: “L’era dei giocattoli è finita?”

"L’era dei giocattoli è finita?" È la domanda che accompagna le prime immagini di Toy Story 5, il nuovo capitolo della saga Disney Pixar che tornerà al cinema a giugno 2026. Pochi secondi di video sono bastati per far tremare il cuore dei fan e per riaccendere quella sensazione che solo Woody, Buzz Lightyear e la loro banda di giocattoli sanno evocare: la paura di essere dimenticati.

Nel teaser, diffuso online nelle ultime ore, tutto ruota attorno a un pacco misterioso che arriva nella stanza di Bonnie. I giocattoli lo osservano da lontano, spaventati, come se sapessero che dentro c’è qualcosa di più pericoloso di un semplice oggetto. Quando il pacco si apre, ne esce un tablet a forma di rana, il nuovo arrivato che, secondo le prime anticipazioni, si chiamerà Lilypad. Non è un giocattolo come gli altri: è connesso, parla, illumina, reagisce. È la perfetta metafora di un mondo in cui i bambini hanno sostituito il legno e la stoffa con il vetro e i circuiti.

La Pixar gioca con un’idea semplice all'apparenza: cosa succede ai giocattoli quando i bambini non giocano più con loro? È la stessa domanda che attraversa l’intera saga, ma questa volta la minaccia non è l’abbandono, bensì la tecnologia che si insinua nel gioco e cambia tutto.

Woody e Buzz tornano, con le voci originali di Tom Hanks e Tim Allen, accanto a Jessie, Bo Peep e agli altri compagni di sempre. Ma il loro mondo non è più quello di un tempo. Ora devono fare i conti con un oggetto che non ha bisogno di essere mosso da una mano umana. È lui a muoversi da solo, a parlare, a decidere.

Dopo il finale malinconico di Toy Story 4, in cui Woody sceglie di lasciare i suoi amici per una nuova vita, questo quinto capitolo sembra volersi spingere ancora più in là. Toy Story 5 non parla solo di nostalgia, ma di resistenza: quella dei vecchi giocattoli, dei bambini cresciuti negli anni ’90 e 2000, e di tutti quelli che ancora credono che l’immaginazione non si possa scaricare da un’app.