Televoto Eurovision 2023: codici, numeri e costi per votare il vincitore durante la finale Per la finale di Eurovision Song Contest 2023 del 13 maggio, Marco Mengoni si gioca la vittoria con gli altri 25 Paesi in gara. Ecco come votare e quali sono i codici del televoto.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera andrà in scena la finale dell'Eurovision 2023. Il vincitore di questa edizione sarà decretato dal televoto e dal voto delle giurie di 37 paesi, compresi naturalmente i 26 paesi finalisti. In gara anche Marco Mengoni che canterà "Due Vite" per la prima volta dall'inizio di questa edizione, essendo l'Italia uno dei cinque paesi che ha diritto di accesso automatico alla finale. Qui il regolamento del televoto di Eurovision Song Contest 2023.

I codici del televoto per il vincitore dell'Eurovision 2023

Dopo la definizione dei paesi che si sono qualificati per la finale nella prima semifinale di martedì e nella seconda semifinale di giovedì, EBU ha definito l'ordine di uscita della finale, che corrisponde ai codici per il televoto utili a votare il proprio artista preferito, ricordando che il regolamento di Eurovision prevede l'impossibilità di votare per il proprio paese. Ecco l'ordine di esibizione e i codici per il televoto:

01 Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

02 Portogallo | Mimicat – Ai Coração

03 Svizzera | Remo Forrer – Watergun

04 Polonia | Blanka – Solo

05 Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

06 Francia: La Zarra – Évidemment

07 Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

08 Spagna: Blanca Paloma – Eaea

09 Svezia | Loreen – Tattoo

10 Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11 Italia: Marco Mengoni – Due Vite

12 Estonia | Alika – Bridges

13 Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

14 Repubblica Ceca | Vesna – My Sister's Crown

15 Australia | Voyager – Promise

16 Belgio | Gustaph – Because Of You

17 Armenia | Brunette – Future Lover

18 Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19 Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel

20 Norvegia | Alessandra – Queen of Kings

21 Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22 Lituania | Monika Linkytė – Stay

23 Israele | Noa Kirel – Unicorn

24 Slovenia | Joker Out – Carpe Diem

25 Croazia | Let 3 – Mama ŠČ!

26 Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

Come votare alla finale di Eurovision 2023, numeri e app per il televoto

Per il pubblico italiano le regole del televoto per la finale di Eurovision 2023 non cambiano rispetto alla prima semifinale (ricordiamo che nella seconda semifinale non era possibile votare dall'Italia, come da regolamento). Ciò che cambia è la durata delle votazioni. I conduttori apriranno ufficialmente il televoto subito dopo l'ultima esibizione della serata e lo chiuderanno circa 40 minuti dopo. Come specificato dall'Italia si potrà votare per tutti i concorrenti, tranne che Marco Mengoni. Per televotare da rete fissa si dovrà comporre il numero 894 222 e aggiungere il codice dell'artista preferito (i numeri saranno mostrati in sovraimpressione durante la gara) oppure inviare un sms al 475 475 0, inserendo nel testo il numero dell’artista preferito. Sarò inoltre possibile votare utilizzando l'app ufficiale dell'Eurovision o direttamente sul sito www.esc.vote, la nuova piattaforma di voto per l'Eurovision Song Contest.

Il voto delle giurie

Ai voti espressi dal pubblico da casa, come da tradizione, si sommeranno a quelli delle giurie nazionali dei 37 Paesi che partecipano all'Eurovision 2023, svelati nella parte finale della serata in uno dei momenti più attesi della competizione. Ogni giuria stilerà una classifica con i 10 brani più apprezzati della competizione. Assegnerà 12 punti al brano in prima posizione, 10 a quello in seconda posizione, 8 a quello in terza e così via (da 7 a 1 punto). Il voto delle giurie peserà per il 50% sul voto finale.