Simone Cristicchi dopo Sanremo: "È stata messa in dubbio la mia integrità morale, io sono sempre stato puro e coerente" Il cantautore ha replicato alle accuse che gli sono state mosse: "È stata messa in dubbio la mia integrità morale, mi sembra strano perché in realtà ho un percorso molto coerente. Non ho mai strizzato l'occhio a nessuno".

Simone Cristicchi ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dell'Ariston per la conferenza conclusiva del Festival di Sanremo. La sua canzone "Quando sarai piccola" ha vinto il Premio Lucio Dalla: "Ricevere questo premio che porta il nome di un pilastro della canzone d'autore. Ringrazio le radio che stanno dando visibilità a una canzone come la mia che non è assolutamente radiofonica". Le repliche agli attacchi di una certa stampa: "È stata messa in dubbio la mia integrità morale, mi sembra strano perché in realtà ho un percorso molto coerente. Non ho mai strizzato l'occhio a nessuno. Ho sempre lavorato nella purezza e nell'integrità di coscienza". Poi ha letto un messaggio di una ragazza, che gli è arrivato nella notte: "Ho 14 anni e vedo i miei nonni che stanno svanendo davanti ai miei occhi".

Il messaggio di una ragazza: "Grazie perché hai raccontato il mio dolore"

Simone Cristicchi ha letto in sala stampa il messaggio di una ragazza di 14 anni: "Ho sentito una connessione immediata. I miei nonni soffrono di Alzheimer e vedo che qualcosa dentro di loro si stia cancellando. È come tutto stesse svanendo davanti ai miei occhi".

Buongiorno,

Mi chiamo Daniela e ho 14 anni, ieri sera ho sentito la tua canzone "Quando sarai piccola" e devo dirti che mi ha toccato profondamente. Ho sentito una connessione immediata con le parole, come se le stesse cantando qualcuno che mi capiva davvero.

I miei nonni soffrono di Alzheimer, e ogni giorno vedo come la loro memoria si stia lentamente cancellando. A volte, quando li guardo, sembra che siano tornati bambini, vulnerabili, senza più i ricordi che li definivano. È come se la loro essenza, quella che li rendeva loro stessi, stesse svanendo davanti ai miei occhi. E questo, purtroppo, è un dolore che mi porto dentro, ogni volta che li vedo smarrirsi, ogni volta che non mi riconoscono più. Quando ho ascoltato la tua canzone, mi sono sentita meno sola in questa sofferenza.

Non so se leggerai mai questo messaggio, ma sappi che sono profondamente riconoscente per le tue parole. Mi hanno dato conforto e un senso di comprensione.

Spero mi risponderai presto

Grazie di cuore.

Daniela

"Ecco," ha concluso Cristicchi, "questo per me è uno dei premi più prestigiosi e importanti che potessi ricevere".

"Non ho mai strizzato l'occhio a nessuno, lavoro nella purezza e con coscienza"

Poi il bilancio del suo Festival e la risposta a chi lo ha criticato: "C'è stato qualcosa che non mi aspettavo. È stata messa in dubbio la mia integrità morale, mi sembra strano perché in realtà ho un percorso molto coerente. Non ho mai strizzato l'occhio a nessuno. Ho sempre lavorato nella purezza e nell'integrità di coscienza. Me ne vado con un senso di gratitudine soprattutto nei confronti di Carlo Conti".

Penso di avere affrontato il Festival in punta di piedi. Sono arrivato con una canzone che parlava di vita reale e vita autentica. Penso che le mie esibizioni siano arrivate al pubblico per questa emozione. La cosa che mi ha stupito di più è quello che è accaduto e sta accadendo con i più giovani. Fa parte dell'imponderabile e della fortuna di avere una platea così vasta. È l'opportunità, per me, di farmi conoscere per generazioni per le quali io non esisto. Questo mi permette di avere l'opportunità di veicolare un messaggio di sensibilizzazione su un tema importante.

"Quando sarai piccola" ha affrontato il tema dell'Alzheimer ribaltando la prospettiva tradizionale. Il Premio Lucio Dalla arriva a coronare un percorso artistico che ha saputo toccare le corde più profonde del pubblico, al di là di ogni considerazione politica, commerciale o radiofonica.