Sanremo 2022, le pagelle di cantanti e canzoni: i voti dopo la quinta serata Il Festival di Sanremo è arrivato alla serata finale, quella in cui sarà proclamato il vincitore o la vincitrice della kermesse: ecco le pagelle di Fanpage.it.

A cura di Francesco Raiola

Il Festival di Sanremo, terza edizione presentata da Amadeus, che ne è anche direttore artistico, è giunta alla serata finale, quella in cui i 25 Big si sfideranno per vincere la 72° edizione. È la serata più importante, quindi, quella in cui si sfideranno tutti i cantanti e le cantanti che saranno votati dal televoto, fino ad arrivare a una classifica finale che porterà i primi tre a un'ultima votazione. I primi tre, infatti, saranno votati poi da Sala Stampa, Demoscopica1000 e dal televoto, che peseranno, rispettivamente il 33%, il 33% e il 34%. Ecco le pagelle dell'ultima serata.

Matteo Romano con Virale 8

Matteo Romano chiude il suo Sanremo con una bella performance, cantata benissimo, confermando quanto di buono avevamo detto su di lui.

Giusy Ferreri con Miele – 6.5

Anche Giusy Ferreri conclude il suo Sanremo con un'esibizione che ricalca le precedenti, la sua Miele non sfonda ancora, ma a Ferreri non mancheranno hit future.

Rkomi con Insuperabile – 7

Per Rkomi un'esperienza che lui dice positiva, ma che avrebbe potuto avere più fortuna. Un peccato, forse la canzone non è stata compresa appieno, peccato, perché lui è uno degli artisti italiani più interessanti, in grado di crescere in questi anni. La canzone l'ascolteremo ancora tra queste sanremesi.

Iva Zanicchi – Voglio amarti – 6.5

Iva va a prendersi gli applausi del suo pubblico e del pubblico di Rai1, non puntava alla vittoria, ma la sua vittoria l'ha ottenuta.

Aka7even con Perfetta così – 7

Anche Aka7even porta a casa il suo Festival di Sanremo con un'esibizione convincente. Si diverte e fa breccia nel suo pubblico. Bravo Luca.

Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare – 9

"la terra è un sogno altrove", Ranieri usa la sua storia per parlare d'altro, e lo fa a modo suo, con una canzone stupenda, che è senza tempo. Immenso.

Noemi con Ti amo non lo so dire – 7

Il pezzo di Noemi è super radiofonico e infatti, a pelle, lo sentiremo molto, lei lo interpreta bene e porta su. Brava, Noemi.

Fabrizio Moro con Sei tu

Moro chiude il suo Sanremo più che soddisfatto, visto il risultato del suo pubblico e di quello da casa. Sarà soddisfatto!

Dargen D'Amico con Dove si balla – 8.5

L'orchestra con gli occhiali, il momento politico per difendere la musica bistrattata, Dargen viene a prendersi l'Ariston senza aspettative, se non quella di farci ballare e ci riesce. Hai voglia se ci riesce!

Elisa con O forse sei tu – 8

Elisa è vincitrice comunque, sempre, perché la sua storia è una storia di bellezza ed emblematica per la musica italiana. Questa sera conferma il perché è una delle artiste che hanno scritto la Storia della musica italiana contemporanea.

Irama con Ovunque sarai – 7.5

Irama parte senza troppi clamori, poi pian piano si prende praticamente il pubblico e vola semopre più su, anche (nonostante?) Grignani. Stasera conferma di sentire il pezzo.

Michele Bravi con Inverno dei fiori – 9

Michele Bravi è un artista a tutto tondo e su quel palco lo dimostra. Merita quei palchi e l'applauso del pubblico con una canzone delicata e profonda.

La Rappresentante di lista con Ciao Ciao – 9

Che bellezza vedere La Rappresentante di Lista sul palco, divertenti, divertiti, con una canzone che si attacca in testa, si fa cantare e ballare. Rivelazione, ancora una volta.

