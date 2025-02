video suggerito

Roberto Benigni a Sanremo 2025 senza cachet Roberto Benigni, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, parteciperà alla kermesse senza cachet. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roberto Benigni, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, come annunciato da Carlo Conti in conferenza stampa, aprirà il penultimo appuntamento festivaliero. L'attore e regista sarà nuovamente sul palco dell'Ariston, dove era tornato nel 2020, chiamato da Amadeus e quest'anno, sembrerebbe che non sia previsto alcun cachet.

Benigni a Sanremo senza compenso

A riportarlo è Quotidiano Nazionale, secondo cui il regista ha deciso di accettare l'invito del direttore artistico, senza però percepire alcun compenso per la sua presenza sul palco più noto della tv. Come d'altra parte è accaduto anche per altri illustri colleghi. L'attore toscano "Verrà a fare un annuncio a modo suo, con il suo solito entusiasmo" ha dichiarato il conduttore del Festival, che ha poi ammesso che questo è sempre stato un suo desiderio. Conti ha anche lasciato la conferenza stampa per accogliere Benigni, appena arrivato in città.

Tutte le volte di Benigni a Sanremo

La presenza di Roberto Benigni al Festival è sempre stata segnata da momenti indimenticabili, dai più riflessivi delle ultime apparizioni a quelli caratterizzati dall'imprevedibilità, come l'ingresso a cavallo sul palco dell'Ariston che, ancora, è negli annali della televisione. Come si diceva, non è la prima volta che Benigni sale sul palco della kermesse canora, partecipò ad una delle ultime edizioni condotte da Pippo Baudo nel 2002, con tanto di bacio al conduttore; arrivò in quella di Paolo Bonolis nel 2009 dove scese le famose scale a gattoni, per poi sperticarsi in un monologo furente contro la politica italiana e fu ospite dell'edizione Gianni Morandi del 2011, quella dove arrivò in sella ad un bianco destriero. Quando accettò l'invito di Amadeus, nel 2022, a seguito di uno sketch con il conduttore, recitò Il Cantico dei Cantici.