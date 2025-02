Pupo sulla canzone di Olly: “Balorda Nostalgia è il giro di Do di Sarà perché ti amo ma non è forte abbastanza”

video suggerito

Enzo Ghinazzi in arte Pupo dice la sua sulla canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Balorda Nostalgia di Olly. Pupo ha fatto i complimenti all'artista perché la sua canzone si basa sulla progressione più conosciuta, il giro di Do, su cui si sono costruiti tantissimi successi diventati simbolo dell'italianità all'estero. "Anche la mia Sarà perché ti amo, cantata dai Ricchi e Poveri e che trionfò nel mondo nel 1981 e ancora macina successi internazionali, è composta sullo stesso giro armonico". Ma c'è una differenza: "Se la canzone di Olly avesse avuto qualche parola italiana più riconoscibile a livello internazionale, sarebbe diventata un grande successo".

Che cosa ha detto Pupo su Balorda Nostalgia di Olly

Pupo sottolinea che Balorda Nostalgia di Olly è composta dal giro armonico più facile e immediato tra tutti, il giro di Do. E spiega:

Non lo ha detto nessuno, ma "Balorda Nostalgia" di Olly, la canzone vincitrice di questo Festival di Sanremo, è composta sul giro armonico più antico del mondo. Lo stesso de "Il Cielo in una stanza", di "Solo noi" di Toto Cutugno che vinse Sanremo nel 1980 e di altre centinaia di vecchi brani. Brani che, in molti casi, hanno avuto un grande successo. Anche la mia "Sarà perché ti amo", cantata dai Ricchi e Poveri e che trionfò nel mondo nel 1981 e ancora macina successi internazionali, è composta dallo stesso giro armonico.

"Mancano parole riconoscibili a livello internazionale"

"Ritengo che questo non sia un segnale negativo," sottolinea Pupo, "anzi, se i giovani cantautori torneranno a comporre le melodie che assomigliano di più a ciò che nel mondo intendono come musica italiana, potremmo in futuro assistere al ritorno del successo della nostra musica nel mondo". Poi, però, bacchetta il giovanissimo artista:

Se la canzone di Olly avesse avuto qualche parola italiana più riconoscibile a livello internazionale e magari ripetuta qualche volta in più, Balorda Nostalgia avrebbe avuto la possibilità di diventare un successo internazionale.

Ma il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, sembra suggerire Pupo quando dice: "Il ragazzo è giovane e, se questo è il suo modo di comporre, ci sono speranze che tutto ciò in futuro acccada".