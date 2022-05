Gianluca Ginoble de Il Volo positivo al Covid, il trio dovrebbe cantare all’Eurovision in semifinale Uno dei cantanti de Il Volo è positivo al Covid. Secondo alcune fonti si tratterebbe di Gianluca Ginoble. Il trio dovrebbe esibirsi nella semifinale dell’Eurovision 2022, in programma domani. Il vice direttore di Rai1 ha fatto sapere che si sta studiando una “soluzione virtuale” per la sua partecipazione.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno dei cantanti de Il Volo è positivo al Covid. Stando a quanto si apprende e riportato da La Repubblica, si tratterebbe di Gianluca Ginoble. Il gruppo dovrebbe esibirsi sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 nella semifinale di giovedì 12 maggio. Per fare in modo che la performance non salti, come ha spiegato il vice direttore di Rai1 in conferenza stampa, si stanno cercando soluzioni alternative.

"Gianluca Ginoble positivo al Covid"

Secondo La Repubblica il componente de Il Volo positivo al Covid sarebbe Gianluca Ginoble. Questa notizia potrebbe mettere a rischio la partecipazione del trio nella semifinale dell'Eurovision, in programma il 12 maggio al Pala Olimpico di Torino. Il gruppo dovrebbe esibirsi sul palco con Grande Amore, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e che li ha consacrati al grande pubblico.

Le possibili soluzioni alternative

Nel corso della conferenza stampa Rai e Ebu, il vice direttore di Rai1, Claudio Fasulo, si starebbero cercando soluzioni alternative per evitare che salti la presenza de Il Volo sul palco dell'Eurovision Song Contest. "Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e tenere in ogni caso la performance. Trasformiamo un problema in un'opportunità", ha dichiarato. Una delle possibilità sarebbe "virtuale", magari i collegamento con il palco per far in modo che la performance possa comunque tenersi. È Il Volo, infatti, l'ospite della semifinale del festival, che nella serata di ieri ha già accolto sul palco Diodato e deciso le prime 10 nazioni qualificate per la fase successiva.