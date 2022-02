Perego: “Bello il Sanremo di Amadeus e Lucio Presta, Baudo non avrebbe dato tanto spazio ai giovani”

Paola Perego è stata ospite della diretta Instagram di Fanpage.it di sabato 5 febbraio. La conduttrice di Citofonare Rai2 ha rimarcato i meriti di Amadeus. È fermamente convinta che il conduttore del Festival di Sanremo 2022 sia innovativo e con la sua apertura verso artisti più giovani, stia permettendo agli italiani di conoscere brani destinati a rimanere nel tempo.

Paola Perego ha dichiarato di stare apprezzando tantissimo il Festival di Sanremo 2022. Riconosce ad Amadeus il merito di avere avvicinato i giovani alla kermesse canora. Anche i suoi figli, che in genere non lo guardavano, ora attendono con ansia l'inizio della puntata:

"Devo dire che i cambiamenti che ha portato Amadeus al Festival segneranno un'epoca, perché Ama ha portato le canzoni dei giovani, quelle che si ascoltano alla radio. Infatti, come vedi gli ascolti sono stellari, perché ormai a guardare il Festival sono i giovani. I miei figli che non l'hanno mai guardato, adesso aspettano il Festival di Sanremo. Pippo Baudo non avrebbe mai chiamato Yuman sul palco dell'Ariston. Mai nella vita. Quindi viva Amadeus tutta la vita. […] Io lo conosco Baudo e ti dico che non avrebbe invitato i rapper, però questi artisti sono il futuro, la musica che i giovani ascoltano. I giovani devono avere la possibilità di vederli esibire anche su un palco importante come quello dell'Ariston".