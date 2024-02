Perché la notifica del televoto di Sanremo 2024 arriva quando il Festival è già finito Molti spettatori di Sanremo 2024 stanno ricevendo la notifica del televoto a Festival ormai concluso. Il voto è valido? Perché la notifica è arrivata in ritardo? Ecco cosa sappiamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso sabato 10 febbraio con ascolti record. La quinta e ultima serata è stata seguita da 14.301.000 spettatori pari al 74.1% di share. Boom anche per il televoto, che tuttavia ha creato non pochi problemi agli spettatori che intendevano sostenere i loro artisti preferiti. Durante la serata, infatti, in molti hanno lamentato di inviare regolarmente il codice del Big in gara tramite sms ma di non ricevere la notifica di conferma. Sui social, gli screenshot delle notifiche che stanno arrivando solo in queste ore, quando il Festival di Sanremo 2024 è già finito e ha decretato la vittoria di Angelina Mango. Così, gli spettatori si pongono il dubbio se il voto espresso sia andato a buon fine o meno. Cosa sappiamo al riguardo.

Notifica del televoto in ritardo, ma la Rai rassicura su convalida del voto

Nel corso della quinta serata del Festival di Sanremo 2024, una volta appresi i problemi legati al televoto e alla mancata ricezione delle notifiche di conferma, la Rai è intervenuta con una nota nella quale ha rassicurato sulla validità del voto: "Il televoto sta funzionando regolarmente, abbiamo parlato con Telecom e con i notai. Valanga di voti in netto aumento, ma sono regolarmente acquisiti. Le conferme arrivano in ritardo, ma si è dato priorità al voto che alla conferma. Non andrà perso nessun voto". Dunque, anche se le notifiche sono arrivate in lieve ritardo o, addirittura, sono state ricevute nelle ore successive alla proclamazione della vincitrice, il voto sarebbe stato regolarmente registrato. Intanto, il Codacons ha annunciato che monitorerà la situazione.

La classifica del televoto di Sanremo 2024

Intanto, è stata diffusa la top five generata dal televoto nella quinta serata del Festival di Sanremo 2024 con le relative percentuali:

Geolier 60%; Angelina Mango 16,1%; Ghali 8,3%; Annalisa 8%; Irama 7,5%.