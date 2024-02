Problemi con il televoto a Sanremo, cosa succede e cosa fare se non arriva la conferma del voto Nella finale del Festival di Sanremo 2024 molti utenti hanno segnalato problemi con il telefoto. Non arrivano i messaggi di conferma dopo aver inviato il voto. Amadeus ha confermato che i problemi sono dovuti “al traffico” accumulato per il numero di votanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire delle 22:00 di oggi, sabato 10 febbraio, sono stati registrati diversi problemi con il televoto per la finale del Festival di Sanremo 2024. I problemi sono stati riportati anche da alcuni artisti come Annalisa e Geolier che questa sera si esibiscono sul palco dell’Ariston. Questa sera il televoto è una delle parti fondamentali che servono per decidere il vincitore della 74° edizione del Festival della Canzone Italiana. A ogni cantante è stato assegnato un codice: ogni voto costa 0,50 euro e da ogni Sim si possono inviare al massimo 5 voti.

Secondo quanto conformato anche da Amadeus al momento il traffico di dati verso il servizio che si occupa di gestire i voti per il Festival di Sanremo è troppo alto. Il servizio che ha in gestione il sistema del televoto sta facendo fatica a gestire tutte le richieste che stanno arrivando. Abbiamo fatto una prova: alle 22:37 abbiamo inviato un voto al 475.475.1, il numero indicato nel regolamento. Mentre pubblichiamo questo articolo non abbiamo ancora ricevuto conferma.

Cosa fare quando non si riceve il messaggio di conferma

Il problema principale riguarda il messaggio di conferma che dovrebbe arrivare dopo l’invio del voto. Se questo messaggio non arriva, allora il voto non è valido. Il consiglio lanciato da Amadeus e da altri cantanti che sono in gara è quello di aspettare la ricezione del messaggio di conferma. Il problema non è banale: ogni utente ha a disposizione cinque voti. Finché non riceve un messaggio di conferma al primo voto, non può inviare gli altri quattro.

Leggi anche Il generale Vannacci critica la gonna di Mengoni e dimostra di non capire neanche di moda

Quando si risolverà il problema al televoto

Se il problema del televoto riguarda solo il numero di richieste di voto, è possibile che tutto si sistemi verso la fine della serata. Secondo la scaletta del Festival di Sanremo, tutto lo spettacolo dovrebbe concludersi dopo le 2:00.

I problemi segnalati dai cantanti in gara

Il televoto non è l’unico modo con cui viene scelto il vincitore del Festival di Sanremo. Ci sono anche il voto della sala stampa e quello delle radio, quest’anno non ci sarà la giuria demoscopica. Proprio per questo i cantanti stanno cercando di portare più voti possibili dai loro profili social. Annalisa ha detto: “Sì è vero, ci sono dei problemi per il televoto. In questo momento è intasato ma non preoccupatevi dovete continuare a votare finché non ricevete l’sms di conferma”.