Rai su problemi al televoto di Sanremo 2024: “Nessun voto andrà perso” Con una nota divulgata nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, Rai rassicura sul regolare processo in corso: “Valanga di voti in netto aumento, ma sono regolarmente acquisiti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Angelina Mango, Sanremo 2024, foto LaPresse

I problemi tecnici del televoto di Sanremo 2024 tengono banco durante l'ultima serata del Festival e pare che sui social non si parli d'altro. Dopo gli avvertimenti degli stessi artisti in gara, da Annalisa a Geolier, Ghali ed altri, è arrivato il chiarimento di Amadeus direttamente dal palco, il conduttore ha confermato un rallentamento nell'elaborazione dei dati a causa dei tanti SMS in arrivo.

Nel corso della serata è arrivata una nota della Rai che rassicura sul corretto funzionamento del meccanismo: "Il televoto sta funzionando regolarmente, abbiamo parlato con Telecom e con i notai. Valanga di voti in netto aumento, ma sono regolarmente acquisiti. Le conferme arrivano in ritardo, ma si è dato priorità al voto che alla conferma. Non andrà perso nessun voto".

Il chiarimento di Amadeus

Secondo quanto confermato anche da Amadeus al momento il traffico di dati verso il servizio che si occupa di gestire i voti per il Festival di Sanremo è troppo alto. Il servizio che ha in gestione il sistema del televoto sta facendo fatica a gestire tutte le richieste che stanno arrivando. Indipendentemente dal numero digitato che si intenda votare, si riscontra un'enorme difficoltà a ricevere gli SMS che confermano l'avvenuta elaborazione del voto.

Cosa fare quando non si riceve il messaggio di conferma

Il problema principale che rende difficoltoso il televoto di Sanremo riguarda il messaggio di conferma che dovrebbe arrivare dopo l’invio del voto. Se questo messaggio non arriva, allora il voto non è valido. Il consiglio lanciato da Amadeus e da altri cantanti che sono in gara è quello di aspettare la ricezione del messaggio di conferma. Il problema non è banale: ogni utente ha a disposizione cinque voti. Finché non riceve un messaggio di conferma al primo voto potrebbe decidere di non inviare gli altri quattro.