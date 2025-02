Omaggio ad Alex Benedetti in conferenza stampa a Sanremo 2025: “Doveva votare. È un momento toccante” La sala stampa ha ricordato Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio morto suicida all’età di 53 anni. “Avrebbe dovuto partecipare alla votazione” ha dichiarato Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa Rai, in conferenza stampa prima che partisse l’applauso. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

Durante la conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo con Carlo Conti e Alessandro Cattelan, Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa Rai, ha ricordato Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio morto nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, all'età di 53 anni. In sala stampa hanno ricordato il dj e speaker radiofonico con parole d'affetto e un applauso. Anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, gli ha rivolto un pensiero.

Il ricordo di Alex Benedetti in conferenza stampa pre Sanremo

"Alex Benedetti avrebbe dovuto partecipare alla votazione. Ci fermiamo un momento. Per chi viene dal mondo delle radio e sa che mondo particolare è quello della radio, è un momento toccante. Quindi, ciao Alex". Con queste parole Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa Rai, ha ricordato Alex Benedetti prima che in sala stampa partisse l'applauso. Anche Carlo Conti, quando ha preso parola in conferenza, ha ricordato il dj e speaker: "Vorrei abbracciare Alex e tutti gli amici di Virgin Radio, e anche la famiglia".

Cosa è successo a Alex Benedetti: le telecamere del palazzo confermano il suicidio

La notizia della morte di Alex Benedetti è arrivata ieri, lunedì 10 febbraio 2025, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025. Il direttore di Virgin Radio, stando a una prima ricostruzione, si era gettato dalla finestra del suo ufficio situato tra via Turati e largo Donegani, a Milano, sede della radio del gruppo Mediaset. L'ipotesi è stata poi confermata ieri dalle telecamere del palazzo che mostrano il dj mentre apre la finestra del settimo piano e si lascia cadere nel vuoto, fino a un cortile interno. Per la scomparsa, la festa organizzata dal Gruppo Mediaset a Sanremo ieri, alla vigilia della kermesse, è stata annullata in segno di rispetto di colleghi e familiari.