Disposta l’autopsia sul corpo di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio: “Si è gettato dal settimo piano”

A cura di Elisabetta Murina

Disposta l'autopsia sul corpo di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio morto il 10 febbraio all'età di 53 anni. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, sul caso è stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore, anche se sulla dinamica non ci sarebbero dubbi. Le telecamere della sede dell'emittente, situata tra via Turati e largo Donegani a Milano, lo hanno ripreso mentre si lanciava dal settimo piano del palazzo. Si tratta quindi di un gesto volontario.

Cosa è successo a Alex Benedetti: le telecamere del palazzo confermano il suicidio

La notizia della morte di Alex Benedetti è arrivata nel pomeriggio del 10 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025. Il direttore di Virgin Radio, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe gettato dal suo ufficio situato tra via Turati e largo Donegani, sede della radio del gruppo Mediaset. Un'ipotesi ora confermata dalle telecamere del palazzo, che mostrano il dj mentre apre la finestra del settimo piano e si lascia cadere nel vuoto, fino a un cortile interno.

Inizialmente era stata trovata nel suo ufficio una presunta lettera d'addio, ma gli investigatori hanno chiarito che si trattava solo di una cartolina di complimenti inviata da un fan. Al momento pare che dietro al gesto ci fossero preoccupazioni legate a un lavoro di ristrutturazione in un appartamento da alcune decine di migliaia di euro, che però si erano trasformati in una ‘truffa'.

La carriera di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio

Alex Benedetti ha mosso i primi passi nel mondo della musica a soli 13 anni, dietro le consolle di una discoteca a Lignano Sabbiadoro. Negli Anni Ottanta ha poi trasformato la sua passione in un lavoro, iniziando a lavorare come dj. Nel 1994 la svolta nella sua carriera, con l'entrata nel gruppo di Radio Italia Network e la conduzione di programmi come Suburbia e Welcome to the jungle. Nel 2007 era poi arrivato a Virgin Radio e nel gruppo delle radio Mediaset era cresciuto fino alla nomina come direttore nell'aprile del 2019.