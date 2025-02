video suggerito

Lutto a Sanremo dopo la morte di Alex Benedetti, annullata la festa delle radio del Gruppo Mediaset La tragica e prematura scomparsa di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, ha gettato un’ombra su Sanremo. Annullata la festa delle radio che avrebbe dovuto tenersi stasera. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, la tragedia della morte di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, ha gettato un velo di tristezza sulla kermesse canora in partenza domani, martedì 11 febbraio. Secondo le prime notizie trapelate, sembra che la morte sia stata causata da un gesto volontario. Intanto, è stata annullata la festa organizzata dal Gruppo Mediaset a Sanremo.

Morto Alex Benedetti, annullata festa delle radio del Gruppo Mediaset

Virgin Radio, la radio diretta da Alex Benedetti, fa parte del Gruppo Mediaset. Stasera era prevista una cena di gala a Sanremo, precisamente a Villa Nobel, dove avrebbero presenziato le radio del Gruppo Mediaset. Fanpage.it apprende che la festa è stata annullata in segno di rispetto dopo la prematura scomparsa del cinquantatreenne. Inoltre, secondo fonti vicine a Mediaset, sembra che al momento l'azienda preferisca non rilasciare comunicati su quanto accaduto data la delicatezza dell'inaspettata tragedia.

Alex Benedetti aveva 53 anni

Secondo quanto riporta Ansa, Alex Benedetti si trovava negli uffici di Via Turati a Milano, dove si recava ogni giorno per lavoro. La morte sarebbe stata causata da un gesto volontario. La Polizia è intervenuta sul luogo della tragedia per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo RaiNews, l'uomo si sarebbe lanciato nel vuoto. Alcune persone vicine al cinquantatreenne avrebbero dichiarato alla polizia che Alex Benedetti stava affrontando un periodo difficile: "Era depresso a causa di un problema di natura economica". Sul corpo verrà eseguita l'autopsia. La notizia della morte di Alex Benedetti ha lasciato sgomento il mondo della musica. In queste ore, in tanti lo stanno ricordando con affetto sui social. Annullata la serata di gala delle radio del Gruppo Mediaset a Sanremo.