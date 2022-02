Malore per Mahmood prima dell’esibizione: soccorso dai sanitari del Teatro Ariston Mahmood, in gara al Festival di Sanremo 2022 con Blanco, è stato colpito nel pomeriggio da un malore, poche ore prima dell’esibizione nella quarta serata del Festival.

Mahmood, in gara al Festival di Sanremo 2022 con Blanco, è stato colpito nel pomeriggio da un malore, poche ore prima dell'esibizione nella quarta serata del Festival. La notizia è stata confermata a Fanpage.it da fonti vicine all'artista. Il cantante, che nella serata dedicata alle cover ha cantato "Il cielo in una stanza" con Blanco avrebbe avuto un lieve malore, un mancamento. Sono stati necessari i soccorsi dei sanitari presenti al Teatro Ariston. Il malore, però, non ha impedito Mahmood di esibirsi con Blanco: "Il cielo in una stanza" è stata una grande performance.

Mahmood e Blanco sono tra i grandi favoriti di questa edizione del Festival di Sanremo. La classifica generale li premia per adesso: sono al primo posto davanti a Elisa, l'altra grande favorita di questa kermesse. Tutto lascia supporre che – a meno di clamorose sorprese – proprio Mahmood e Blanco, alla fine, si fregeranno del titolo di vincitori del Festival di Sanremo. Intanto, stanno già superando tutti i record di visualizzazioni e streaming sui supporti digitali.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo hanno scelto di cantare Il cielo in una stanza di Gino Paoli. La loro esibizione è stata straordinaria. In una intervista a Fanpage.it, Mahmood e Blanco hanno rivelato che la canzone "Brividi" era la loro unica opzione, l'unica scelta per presentarsi a Sanremo con una buona canzone:

