Mahmood: “Ho avuto una congestione”, il cantante spiega il malore e il supporto di Blanco Mahmood ha spiegato la natura del malore che lo ha colpito ieri a ridosso della serata delle cover: “Mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare”. Al suo fianco, Blanco: “Mahmood è vivo! Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto”.

Mahmood spiega il malore, Blanco ci scherza su

Le voci di un suo malessere improvviso nel tardo pomeriggio, che aveva richiesto l'intervento dei sanitari, si erano diffuse a fine serata, a seguito dell'esibizione in coppia con Blanco sulle note de Il cielo in una stanza nella serata dedicata alle cover. "Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po' mi scopriva la pancia e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po' male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po' di freddo, ma poi mi è passata" ha dichiarato oggi per rasserenare anche i fan, che dall'inizio della sua partecipazione al Festival assediano l'Hotel dove dormono. "Un basso in mezzo a tanti alti di questa esperienza", ha aggiunto, "Sono i bassi di salute, c'è tutta l'ansia, l'angoscia, ma grazie a Dio c'è questo ragazzino, che mi sostiene un sacco e mi diceva: ‘Vedrai che andrà tutto bene‘", ha poi concluso.

Mahmood e Blanco i favoriti, l'assedio dei fan fuori l'albergo

Il suo compagno di avventura e amico Blanco ci ha scherzato su: "Mahmood è vivo! Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto e sono andato a vedere". Blanco e Mahmood sono i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2022. Subito dietro di loro ci sono Gianni Morandi ed Elisa. Un risultato, a loro dire, inatteso, che gli sta donando tante emozioni: "Questo Sanremo è pieno di alti e bassi a livello umorale e di energia, ci sono successe cose che mai avremmo immaginato. Così come il pezzo, arrivato nella global e tutti questi risultati incredibili. Siamo veramente un pò sotto choc e credo che realizzeremo meglio quando torneremo a casa". È delle ultime ore, l'ennesimo assedio dei fan fuori il loro albergo, durante il quale Blanco ha chiesto di mantenere le distanze e tenere su le mascherine.