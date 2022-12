LDA risponde a chi lo accusa di essere raccomandato a Sanremo 2023: “Non me ne fo**e proprio” In attesa del suo debutto a Sanremo 2023, LDA ha risposto a coloro che lo accusano di essere raccomandato perché figlio di Gigi D’Alessio: “Non me ne fo**e, il problema è che devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi”.

A cura di Elisabetta Murina

LDA è uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista, figlio di Gigi D'Alessio e reduce dalla sua esperienza ad Amici, si sta preparando al debutto sul palco dell'Ariston. Nel frattempo, esibendosi al Christmas Village di Napoli, Luca D'Alessio ha voluto rispondere a tutti coloro che lo accusano di essere raccomandato.

LDA risponde agli haters

Sul palco del Christmas Village i Napoli, dove oltre 5mila persone sono arrivate per sentirlo cantante, LDA ha voluto rispondere a coloro che in questi giorni hanno già commentato la sua partecipazione a Sanremo 2023, accusandolo di essere raccomandato per via del padre. "Mi sembra di riviere la stessa cosa in loop", ha spiegato l'artista, che si era trovato in una analoga situazione lo scorso anno per Amici. "A noi non ce ne fo**e proprio, almeno a me non me ne fo**e".

Il cantante si lascia scivolare addosso le critiche perché crede che provengano da chi è invidioso di lui e del suo percorso. Rivolgendosi ai fan presenti infatti ha aggiunto: "Il problema sapete quale è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi. Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Ragazzi fo**etevi altamente di quello che dicono […]".

LDA accusato di essere raccomandato anche ad Amici

Non è la prima volta che LDA è stato criticato perché figlio d'arte: anche all'inizio della sua partecipazione ad Amici, il giovane cantante napoletano aveva fatto discutere il pubblico, tra chi lo apprezzava come artista e chi invece lo vedeva come un raccomandato. Con il tempo però Luca D'Alessio ha saputo farsi conoscere e apprezzare. É stato il più veloce ad aggiudicarsi il discorso d'oro e di platino all'interno del programma, portando la sua musica fino alla fase del serale, dove però iniziava a "perdere lucidità". In un'intervista a Fanpage.it ha raccontato la sua vita dopo il programma: "Mi sento in totale costruzione, perché una cosa che non mi devo dimenticare è che ho 19 anni e che ho tempo di migliorarmi. Quello che sto costruendo oggi, magari farlo diventare un palazzo gigante. Quindi sono in fase di costruzione, ma con un’idea chiara".