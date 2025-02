video suggerito

La profezia di Enrico Mentana: “A Sanremo vince sempre il numero 15”, Carlo Conti replica: “Coincidenze” Il post Instagram di Enrico Mentana arriva sul tavolo della conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025. La replica di Conti: “Il numero 15 vince sempre? È una coincidenza assoluta”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

259 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha scoperto di avere poteri medianici: "L'altro giorno, qui, avevo detto di tenere sott'occhio questi due…Ha vinto chi andava votato col numero 15, lo stesso che aveva un anno fa Angelina Mango, e l'anno prima Marco Mengoni". Da questo post, diventato estremamente virale, si è arrivati addirittura a porre una domanda a Carlo Conti: "Ultimi 3 vincitori con il numero 15? Una coincidenza assoluta".

La replica di Carlo Conti alla "profezia" di Enrico Mentana

Il post Instagram di Enrico Mentana arriva quindi direttamente sul tavolo della conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025. Ecco la risposta di Carlo Conti sugli ultimi 3 vincitori con numero 15: "Una coincidenza assoluta. Ho fatto solo un favore a una cantante che mi ha chiesto di farsi dare un numero specifico, perché rappresenta l’infinito all’incontrario. Era Clara". Sono state queste le parole del direttore artistico del 75esimo Festival di Sanremo, Carlo Conti, che ha poi risposto anche alle polemiche sul Sanremo sovranista: "Il Festival è il Festival. Non ci credo che è in un modo o in un altro. È il Festival baudiano. Baudo ci ha insegnato a fare il Festival in questo modo. Mi piace aver fatto il Festival baudiano. Alla fine, gira e rigira, il Festival è una messa cantata dove ci puoi mettere la chitarra elettrica o l'organo, l'omelia in un modo o in un altro, che ci ha insegnato Pippo Baudo a fare".

Enrico Mentana: "Marta Donà è la numero uno"

Sempre Enrico Mentana ha poi fatto i complimenti su Instagram a un'altra "coincidenza", anzi a un "fattore" del Festival di Sanremo, ovvero Marta Donà. Il direttore ha scritto:

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Sanremo 2021 Maneskin: manager Marta Donà

Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà

Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà

Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà. Numero Uno!