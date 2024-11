video suggerito

La prima grande novità del Sanremo di Carlo Conti: “I Big potranno duettare tra di loro nella serata delle cover” Il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival ha annunciato che, a partire da questa edizione, i Big in gara potranno duettare tra di loro. Questo permetterà allo show di durare di meno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima grande novità del Festival di Sanremo di Carlo Conti sarà rappresentata dalla serata delle Cover. Il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival ha annunciato che, a partire da questa edizione, i Big in gara potranno duettare tra di loro. Questo permetterà allo show di durare di meno, aprendo alla possibilità di far esibire almeno due artisti in contemporanea. Le anticipazioni di Carlo Conti sono state fornite durante un incontro alla Milano Music Week, durante il quale il conduttore ha anche rivelato la data dell'elenco dei Big e delle canzoni in gara: domenica 1° dicembre al Tg1 delle 13.30.

Il nuovo regolamento

Durante l'evento "Il Sanremo che verrà", Carlo Conti ha spiegato la modifica al regolamento: "Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare dei duetti tra di loro. Ho fatto una modifica alla serata delle cover perché non mi sembrava giusto che influisse ed era importante far capire al pubblico e alle giurie di votare sulla canzone e non sull'exploit della serata delle cover. Sarà una serata di divertimento a sé, senza la tensione della gara e ci divertiremo a proclamare il vincitore di quella serata che non andra' a influenzare il percorso fatto".

"Nessuna rivalità con Amadeus e Fiorello"

Sulla rivalità con Amadeus, semplicemente non c'è. Carlo Conti ha dichiarato di aver sentito sia il vecchio direttore artistico sia Fiorello:

Ho sentito Ama e Fiorello, veniamo dallo stesso periodo storico, siamo cresciuti tutti in radio, a pane e musica, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni, le nostre porte chiuse, gli alti e bassi e siamo ancora qua, fa parte della vita. Siamo molto amici e legati non c'è nessun tipo di rivalità, io poi vado d'accordo con tutti, Gerry Scotti, Bonolis, credo molto nel gioco di squadra, c'è spazio per tutti, quando leggo ‘questo batte questo' mi fa sorridere, poi capisco che il titolo deve essere questo, ma in me non c'è rivalità.

Allo stesso modo per lo share, Conti ha dichiarato: "Non ho paura e non guardo mai i confronti. Se il confronto è con lo share non mi interessa. Poi quest'anno si parte da zero, lo share cambia da gennaio".