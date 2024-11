video suggerito

Sanremo 2025, i nomi dei Big saranno annunciati da Carlo Conti al Tg1 delle 13.30: ecco quando I nomi dei Big di Sanremo 2025 saranno annunciati da Carlo Conti all’edizione delle 13.30 del Tg1: “Mia moglie mi ha detto: chi te lo ha fatto fare? Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Conti ha annunciato quando saranno rivelati i nomi dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. L'annuncio, come da abitudine, sarà fatto all'edizione del Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre. Carlo Conti ha anticipato la notizia durante un incontro alla Milano Music Week: "Mia moglie mi ha detto: chi te lo ha fatto fare? Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco".

Sanremo 2025, i Big in gara saranno più di 24

I Big in gara saranno più di 24. Lo ha fatto capire il direttore artistico Carlo Conti durante l'evento Il Sanremo che verrà alla Milano Music Week: "Avevamo previste 24 canzoni e le aumenteremo". Ma le canzoni non saranno comunque più di quaranta "perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre" ha aggiunto Conti.

L'elenco delle canzoni in gara a Sanremo 2025

L'elenco delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025 è uno dei momenti più attesi e sarà svelato domenica 1° dicembre durante il TG1 delle 13:30, mantenendo la tradizione di affidare alla storica testata Rai l’ufficializzazione dei nomi. Durante l'incontro alla Milano Music Week, Conti ha condiviso le riflessioni che lo hanno portato a questa nuova avventura: "Chi te l'ha fatto fare? È una domanda che mi fanno tutti. La prima a farmela è stata mia moglie, poi quando hanno annunciato il mio ritorno al TG hanno mostrato una mia immagine di 10 anni fa e lei ha detto ‘come eri magro'. Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco". Il conduttore, già al timone del Festival dal 2015 al 2017 con edizioni che hanno riscosso enorme successo di pubblico e critica, ha spiegato le motivazioni dietro il suo ritorno: "Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l'affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti. Tutti erano d'accordo sul mio nome. Ho detto vediamo se l'orecchio funziona, se è attento e moderno, e ho detto di sì." Sanremo 2025 si preannuncia come una delle edizioni più attese, la prima dopo il quinquennio di Amadeus.