"La cura per me simile a La sera dei miracoli di Lucio Dalla": Giorgia replica all'accusa di plagio a Sanremo 2025 Giorgia ha replicato all'accusa di plagio. C'è, infatti, chi sostiene che la sua canzone, La cura per me, sia simile a La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

A cura di Daniela Seclì

Giorgia, nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025, ha replicato a chi l'ha accusata di avere plagiato la canzone La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Nei giorni scorsi, in molti hanno rimarcato una certa somiglianza tra il brano sanremese La cura per me e il successo di Dalla. Il vocal coach Luca Jurman, intervistato da Fanpage.it, aveva commentato: "Andrebbero tirate le orecchie agli autori che si mettono insieme per poter copiare idee di brani che hanno fatto la storia, come ‘La sera dei miracoli' di Lucio Dalla".

La replica di Giorgia all'accusa di plagio

Giorgia, in conferenza stampa, ha commentato le accuse di plagio. La canzone è stata scritta da Blanco e Michelangelo e l'artista ha ammesso che anche lei ha notato la somiglianza con il brano di Dalla: "Quando ho sentito quella melodia, mi ha gasato il fatto che mi ricordasse Dalla. Non mi sono preoccupata". Tuttavia, ne ha parlato con gli autori:

Gliel'ho detto a Blanco e l'ho trovato piuttosto inconsapevole rispetto a questa cosa. Sia Blanco che Michelangelo. Abbiamo detto: "La cambiamo, cambiamo le note". Un pochino le abbiamo cambiate, però io le volevo tenere, perché mi sembrava una cosa stupenda. La musica fa così. Ti entra nel DNA e tu la restituisci, a volte non sai neanche da dove ti viene. Secondo me questo ne è un tipico caso. Questo è un pezzo che è stato buttato giù da due ragazzi. Sicuramente è successo esattamente questo. A me succede molto spesso con Battisti. Mi rendo conto che scrivo delle cose e poi dico: "Questo mi ricorda qualcosa". Spesso è Battisti perché mamma sentiva Battisti. Andare su quel palco con un po' di Dalla l'ho trovata una cosa poetica.

Lucio Dalla aveva proposto una canzone a Giorgia

Giorgia ha anche ricordato che nel 1995, Lucio Dalla le chiese di portare a Sanremo un suo brano, ma la cantante si vide costretta a dire di no perché aveva già la canzone Come saprei, con cui si aggiudicò la vittoria:

Dalla voleva darmi un pezzo nel '95, quando io avevo già "Come saprei". Gli ho dovuto dire: "Lucio io la canzone ce l'ho già". E fu una cosa veramente terribile da fare. Ma Pippo mi disse che andava bene così.