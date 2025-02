video suggerito

La battuta di Selvaggia Lucarelli alla prima a Sanremo: "Sembra di stare a Roccaraso" Selvaggia Lucarelli è arrivata a Sanremo, dove sarà protagonista del DopoFestival insieme ad Alessandro Cattelan. Non mancano battute pungenti, anche di stretta attualità: "Sembra di stare a Roccaraso" scrive sui social, commentando la gente attorno all'Ariston.

A cura di Ilaria Costabile

Arrivano tutti alla spicciolata i protagonisti di Sanremo 2025, pronti ad entrare nel turbine della settimana più frenetica della tv e della musica italiana. Ecco arrivare nella cittadina ligure anche Selvaggia Lucarelli, accanto ad Alessandro Cattelan nel DopoFestival, che ha immediatamente ironizzato sulla situazione festivaliera.

La battuta dopo l'arrivo a Sanremo

"Sembra di stare a Roccaraso" scrive l'opinionista in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui inquadra la folla di persone assiepate davanti all'Ariston, in attesa di scorgere qualche cantante o personaggio noto, a cui rubare un selfie, un autografo, o un semplice saluto. Il riferimento è alla più stringente attualità, all'invasione da parte di un folto gruppo di napoletani che ha invaso la località abruzzese, evento che ha visto al centro dell'attenzione anche la ben nota tiktoker Rita De Crescenzo. Un episodio di cui si è ampiamente parlato per giorni e che, però, rende perfettamente l'idea della quantità di persone che riempie la città di Sanremo già nei giorni che precedono il Festival.

Fonte Instagram di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli protagonista del Dopofestival

Per la prima volta come parte integrante della grande macchina sanremese e non solo osservatrice esterna, Selvaggia Lucarelli sembra essere pronta a questa avventura che la vedrà a tarda notte, dopo ogni serata, accompagnare Alessandro Cattelan nello spazio del DopoFestival che, sulla scia dello show di Fiorello degli scorsi anni, rappresenterà un modo divertente e scanzonato per parlare di tutto ciò che è successo il sul palco dell'Ariston, fino a pochi minuti della messa in onda. A questo proposito, Lucarelli scherza: "Ho fatto una valigia per Sanremo che potrei fare la conduttrice, la co-conduttrice , la monologhista, la violinista e l'ospite internazionale". L'Ariston la accoglie in pieno fermento, poco dopo il suo arrivo nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio, continuano le prove all'Ariston, come quelle del super ospite della prima serata, Jovanotti e in attesa che Carlo Conti ritiri il Premio Numeri uno-Città di Sanremo dalle mani del sindaco Alessandro Mager.