video suggerito

Kekko dei Modà sul palco nonostante i dubbi dei medici: gli avevano consigliato di non cantare Dopo l’incidente degli scorsi giorni, Fanpage.it ha appreso dallo staff di Kekko Silvestre, frontman dei Modà, la scelta di non indossare fasciature durante l’esibizione nella prima serata di Sanremo 2025. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Moda, Sanremo 2025

Dopo il grande spavento negli scorsi giorni, Francesco "Kekko" Silvestre, frontman dei Modà è sceso dalle scale dell'Ariston per esibirsi con il brano Non ti dimentico nonostante i medici gli avessero consigliato di non cantare. Il cantante, lo scorso 10 febbraio, aveva subito un infortunio dietro le quinte del Teatro Ariston: un incidente che inizialmente non aveva messo Silvestre nelle condizioni di poter calcare il green carpet. Tutto sarebbe legato a una caduta dalle scale, che però non ha impedito all'autore, stasera, di salire sul palco. La paura nelle ore successive all'incidente, per una possibile rinuncia al Festival, è poi rientrata: infatti solo pochi minuti fa il gruppo si è esibito sul palco dell'Ariston per la 75° edizione della kermesse ligure con Non ti dimentico.

Kekko dei Modà non ha voluto indossare fasciature dopo l'incidente

Come ha appreso Fanpage.it, il dolore anche se rientrato, non è scomparso e dopo una visita medica gli era stato consigliato di riposarsi, ma Silvestre non ha mai pensato di non salire sul palco. Sul palco, quindi, Kekko avrebbe preferito non indossare fasciature o abiti che gli impedissero di muoversi sul palco, presentandosi anzi in giacca e con una camicia aperta sul petto, che mostrava un tatuaggio. La giacca, tolta durante l'esibizione, gli ha permesso di esibirsi solamente appoggiato al manico del microfono, con un'esposizione in cui il dolore non sembra influire, anche sulle note più alte. Una grande esibizione per i Modà, che dopo il ritorno a 10 anni di distanza con Lasciami nel 2023, ha portato sul palco una "canzone d'amore in pieno stile modà", come Silvestre ha rivelato nell'intervista disponibile su Rai Play.

I Modà con Francesco Renga durante la serata Cover di Sanremo 2025

Non ti dimentico è anche uno dei brani sanremesi ad aver un solo autore, come La Tana del Granchio di Bresh e L'albero delle noci di Brunori Sas. Invece durante la serata Cover, i Modà porteranno di nuovo sul palco Francesco Renga, cantando con lui il brano vincitore del Festival di Sanremo 2005: stiamo parlando di Angelo.