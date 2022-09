Influencer a Venezia, l’inviata Rosanna Cacio: “Dopo il red carpet escono dall’uscita di emergenza” L’inviata alla Mostra del Cinema di Venezia de La Vita in Diretta Rosanna Cacio ha raccontato un retroscena che riguarda la presenza degli influencer sul red carpet: “Dopo la sfilata vanno via, escono dall’uscita di emergenza”.

A cura di Gaia Martino

Fari accesi su Venezia dove dal 31 agosto al 10 settembre va in scena la Mostra del Cinema, uno degli eventi più seguiti dell'anno. Anche quest'anno sfilano sul red carpet numerosi influencer, da Giulia Salemi a Beatrice Valli, da Paola Turani a Cami Hawke, volti noti nel mondo dei social network che, ogni anno, diventano oggetto di critiche e commenti offensivi da parte di utenti che si chiedono a che titolo presenzino ad un evento così tanto prestigioso. In realtà non vengono invitati a Venezia per partecipare alle presentazioni dei film, bensì come ospiti dei brand che partecipano come sponsor. Proprio per questo motivo, dopo aver sfilato, abbandonano l'evento. Nella puntata di La Vita in Diretta ieri i presenti in studio, ospiti di Alberto Matano, hanno discusso sul tema prima di venire a conoscenza del curioso retroscena.

Il retroscena sulle influencer alla Mostra del Cinema

L'inviata de La Vita in Diretta Rosanna Cacio dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha raccontato che le influencer, dopo aver sfilato per pochi minuti sul famoso tappeto rosso, non proseguono verso l'entrata al teatro, bensì sono invitati ad uscire. La giornalista ha mostrato l'uscita di emergenza, così come la chiama, dove i volti del web lasciano l'evento spiegando:

Le star arrivano, scendono dalla macchina e entrano in teatro. Le influencer no, escono dall'uscita di emergenza. Il loro viaggio sul red carpet finisce qui.

Dopo il suo intervento, ha preso parola il conduttore Alberto Matano che ha dunque riassunto il retroscena – "Sfilano avanti i fotografi e escono" – replicato da un "Proprio così".

La critica di Rosanna Cancellieri

Rosanna Cancellieri, ospite in studio de La Vita in Diretta non sembra avere alcun pensiero positivo riguardo i volti dei social network, che a sua detta "non hanno alcun talento". Dopo aver criticato Chiara Ferragni, ha parlato delle influencer sul red carpet.