L’influencer Angela Caloisi perde un anello di diamanti nel canale di Venezia, il video della scena Angela Caloisi, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha perso il suo anello di diamanti nel canale di Venezia proprio mentre stava scendendo dal taxi per percorrere il red carpet del Festival del Cinema 2022. Il video è stato pubblicato dalla stessa influencer sul suo profilo Tik Tok.

A cura di Elisabetta Murina

Come diverse altre influencer, anche Angela Caloisi è stata invitata al festival del Cinema di Venezia. Prima di percorrere il red carpet, però, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto uno spiacevole episodio: ha perso un anello di diamanti in acqua mentre stava scendendo dal taxi.

Angela Caloisi perde un anello di diamanti nel Canale di Venezia

L'episodio è stata raccontato dalla stessa Angela Caloisi in un breve video pubblicato sul suo profilo Tik Tok, che ricostruisce l'intera scena. L'influencer stava per scendere dal taxi e percorrere il red carpet del Festival del Cinema di Venezia quando, senza accorgersene, il prezioso anello di diamanti le scivola dalla mano e cade in acqua. Nella clip si vede l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, uscita dal programma con il tronista Paolo Crivellin (suo attuale fidanzato), mentre cerca di capire dove sia finito l'oggetto, guardando in acqua e provando in qualche modo a ritrovarlo. "La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia", ha scritto su Twitter un utente nel ricondividere quanto successo e riferendosi ironicamente alla proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha fatto alla fidanzata Sophie Codegoni proprio sul red carpet qualche giorno fa.

Chi è Angela Caloisi e perché era al Festival di Venezia 2022

Angela Caloisi a Venezia 2022

Oltre che influencer di professione, Angela Calosi è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha corteggiato il tronista Paolo Crivellin, con cui poi è uscita dal programma e dal quale non si è più separata. È stata invitata come ambassador di GHD al Festival del Cinema di Venezia 2022 per assistere alla premier del film L'immensità, così come molte altre influencer e modelle che hanno percorso il red carpet. Tra questi ci sono anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Quest'ultimo ha chiesto la mano della fidanzata davanti ai migliaia di fotografi presenti.