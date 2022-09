Influencer a Venezia 2022, Beatrice Valli sulle polemiche: “Chi mi insulta ha una vita infelice”

Beatrice Valli si prepara a partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Memore degli anni passati, l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, si aspetta la solita dose di critiche e di commenti offensivi, in cui gli utenti si chiedono a che titolo lei presenzi a un evento tanto prestigioso. Così, ha messo le mani avanti e ha già replicato a chi la criticherà.

In una serie di Instagram Stories, Beatrice Valli ha ammesso di aspettarsi le solite critiche riservate a tutti gli influencer che partecipano alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi ha voluto fare una premessa, per evitare messaggi inopportuni almeno quest'anno:

So già che domani inizieranno a scrivermi le solite persone che ormai conosco, che mi insultano, che non hanno una vita felice e quindi purtroppo devono criticare. Spero, dopo questa premessa, di non leggere i soliti messaggi sempre carini e simpatici, dove la gente appunto dice: "Qual è il tuo ruolo lì, perché ci vai, perché invitano questa gente?". Che poi "questa gente", a volte non vi dovete neanche permettere di usare certe parole. Ognuno di noi ha un nome e va rispettato, come noi rispettiamo voi, voi dovete rispettare noi. Non ho mai mancato di rispetto a qualcuno. Credo di essere sempre stata onesta con chi mi segue. Sfido qualsiasi persona, se un domani dovesse essere mai invitata al Festival del Cinema, un evento così importante, a dire di no all'invito.

Beatrice Valli, infine, ha spiegato perché gli influencer partecipano alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Il più delle volte, collaborano con brand e marchi di moda, dunque per loro è un impegno lavorativo come un altro:

Non capisco perché tutta questa cattiveria nei confronti di chi, come noi, non fa nulla di male, se non partecipare a questo evento così importante, per sostenere brand, marchi di moda e presenziare a un momento che per me è anche lavorativo. Si tratta di lavoro. Che poi io non faccia l'attrice è chiaro, lo sanno tutti. Come sapete, però, negli ultimi anni il mondo è cambiato, non ci vanno solo gli attori. Spero, dopo questa premessa, di non trovare sotto ai miei post offese di questo genere.